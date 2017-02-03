Работы по восстановлению ЛЭП в Авдеевке в пятницу не проведены

КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Ремонтные работы по восстановлению ЛЭП в Авдеевке в пятницу не начались из-за нарушения режима тишины, были попытки восстановить электроснабжение по временной схеме, однако на длительное время этого сделать не удалось, сообщила пресс-служба министерства по вопросам временно оккупированных территорий Украины.

Глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский ранее в пятницу сообщил, что Совместный центр контроля и координации дал гарантии прекращения огня в районе аварии на ЛЭП возле Авдеевки, ремонтные бригады готовятся к выезду для восстановительных работ.

"В связи с нарушением режима тишины ремонтные работы начаты не были. Ремонтные бригады осуществили попытку восстановить электроснабжение по временной схеме, однако на длительное время этого сделать не удалось", — говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе заявили, что сейчас сотрудники министерства совместно с техническими специалистами разрабатывают альтернативную схему электроснабжения Авдеевки.

Ополченцы и силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.