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    Донбасс в огне: взрыв в Донецке, обстрелы Авдеевки, Марьинки, Макеевки

    Тема:

    Донецк - Авдеевка. Ни дня без обстрелов (540)

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    Пока Совбез ООН обсуждал ситуацию в Авдеевке, Донбасс вновь накрыла волна мощных обстрелов. Ночью под огонь попали Донецк, Авдеевка, Марьинка, Макеевка. Не обошлось без жертв среди мирных жителей. Сообщается о попаданиях в жилые дома, шахты и заводы.
    Последствия ночного обстрела в Донецке
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    Донбасс в огне

    По состоянию на утро пятницы ситуация в Донбассе остается критической: ночью Донецк, Авдеевку, Марьинку, Макеевку накрыли мощные обстрелы, напоминающие ужасы 2014 года. Сообщается о прямых попаданиях в жилые дома, шахты и заводы. Из-за повреждений после ночного взрыва в Донецке перекрыта трасса Донецк-Макеевка.

    Последствия обстрела в Донецке 2 февраля
    @eger_ok
    Разрушительные последствия взрыва в Донецке

    По данным штаба АТО, за минувшие сутки в Донбассе было зафиксировано 114 обстрелов, четверо украинских военных погибли, еще 17 получили ранения. Сообщается и о жертвах среди мирного населения.

    Замглавы мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что ночные обстрелы Донецка и Авдеевки неприемлемы.  "Ночные попадания в центр Донецка и Авдеевки неприемлемы. СММ проверяет сообщение о многочисленных жертвах среди гражданских. Остановите огонь", — говорится в сообщении в Twitter.

    Мощный взрыв в Донецке

    В четверг Киевский, а также еще несколько районов Донецка, подверглись артиллерийскому обстрелу. По предварительной информации волонтеров группы "Донбасс SOS", в городе в результате обстрела возникли пожары, разрушены дома, гаражи, есть попадания в шахты, заводы и другие объекты.

    Вечером горели обувная мастерская и строительный рынок в районе ж/д-вокзала. На улице Токмакская, 8 в Донецке частный дом уничтожен полностью.

    Около 21:15 2 февраля в Донецке прогремел мощный взрыв, ударная волна которого была слышна по всему городу. Рядом с эпицентром взрыва был поврежден многоэтажный дом и несколько домов частного сектора. Также есть информация о попадании снаряда в киоск возле железнодорожного вокзала.

    Журналист Сергей Белоус, который находится в Донецке, сообщил, что снаряд угодил в заправку рядом с автостанцией Мотель (Калининский район города) и буквально уничтожил примерно половину расположенной там АЗС. "О взрыве: (в Донецке — прим.), на Мотеле в #Донецк разнесло пол-заправки "Параллель" в результате попадания. 2 остановки раскуречены. Пострадали мирные. #Донбасс", — писал он у себя в Facebook.

    Власти Донецка сообщили об одном погибшем и 11 раненых в результате ночного обстрела, повреждены десятки домов, газопроводы, линии электропередачи.

    Взрыв на Мотеле в Донецке
    Канал S. Belous в Youtube
    Мощный взрыв на Мотеле в Донецке: кадры с места инцидента

    "В результате боевых действий в поселке Новороссийский без газа 148 домов частного сектора… В результате боевых действий обесточены улицы Советская, Шевченко, Артема, Жуковская, Чкалова, Коммунаров, Дальневосточная, Кацюбинского, Комсомольская, Пионерская, Первомайская, Кирова, Горького", — добавили в администрации.

    По словам и.о. главы администрации города Алексея Кулемзина, ночные обстрелы причинили значительный ущерб. "Было три очага обстрела. Это микрорайон Привокзальный, улица Горная и улица Артема в районе железнодорожного вокзала… обстрелы принесли большие разрушения инфраструктуры. Горели торговые павильоны, были разрушены контактные сети и транспортная инфраструктура", — сообщил он.

    В то же время в ДНР сообщали о двух погибших и 13 раненых.

    Версии взрыва

    Изначально в соцсетях пользователи высказывали предположения, что мощный взрыв в Донецке мог быть вызван падением снаряда из ОТРК "Точка-У".

    В то же время журналист Денис Казанский писал, что мощный взрыв в Донецке, похоже, является результатом детонации склада с боеприпасами, правда мог взорваться и грузовик, перевозивший что-то взрывоопасное.  "В реальности картина такая. Полностью уничтожен прилетом военторг. Его обломками усыпана дорога. Похоже на детонацию склада с боеприпасами", – предполагает он.

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    О том, что, вероятно, сдетонировали старые боеприпасы говорят и в ДНР. Член "минобороны ДНР" Владислав Бриг сообщил российским СМИ, что по заводу химизделий был нанесен удар, в результате взорвалась старая взрывчатка.

    Как предположил замглавы корпуса "Минобороны ДНР" Эдуард Басурин, варианта два — либо "Точка У", либо взрыв на заводе. Установить точную причину ночью не могли из-за  обстрелов.

    В "Минобороны ДНР" заявили, что по Киевскому району Донецка ВСУ наносили удары из РСЗО "Град" и "Ураган". Обстрелам подверглись окрестности рынка "Маяк", частный сектор.

    В свою очередь пресс-центр штаба АТО заявил, что ВСУ не ведут огонь по Донецку.

    "ВСУ не ведут артиллерийский огонь по населенным пунктам. Распространение таких слухов имеет единственную цель — вызвать панику среди жителей Донецка и посеять недоверие местного населения к Вооруженным силам Украины", — говорится в заявлении штаба.

    Ситуация в Авдеевке: цифры и факты. Инфографика
    РИА Новости Украина
    Ситуация в Авдеевке: цифры и факты

    Макеевка и Марьинка под обстрелами

    Кроме того, Макеевка вновь подверглась обстрелу, были зафиксированы попадания в жилые дома, шахту "Щегловская-Глубокая", перебит газопровод в поселке Октября.

    Участок газопровода поврежден в Червоногвардейском районе подконтрольной самопровозглашенной ДНР Макеевки из-за обстрела города со стороны силовиков, сообщил представитель городской администрации.

    Также из-за ночных обстрелов жители Марьинки остались без света,  сообщили в областной Нацполиции. "По состоянию на 09:35 в Марьинке отсутствует электроэнергия.

    Продолжаются ремонтные работы", — говорится в сообщении.

    Уточняется, что обстрел продолжался примерно до 23:30. Эту ночь жители Марьинки провели в подвалах.

    По состоянию на 09:15 в полицию поступили сообщения от местных жителей о повреждениях домов по четырем адресам — Первомайская, 60, Горького, 21, Матросова 11а и 14а. В домах повреждены крыша, окна, двери, забор.

    Предварительная правовая квалификация — ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

    Авдеевка

    Напряженной остается ситуация и в Авдеевке. Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации (ОВГА) Павел Жебривский сообщил, в результате ночных обстрелов два человека погибли и трое ранены.

    Василий Мокан
    Слово и дело
    Обстрелы Авдеевки, блокада Донбасса, референдум по НАТО. Мнение политолога

    "Относительно жертв обстрела, по состоянию на 08.00 информация такая: двое погибших — местная жительница и военнослужащий ГСЧС (Госслужбы по чрезвычайным ситуациям), трое раненых — офицер ГСЧС, иностранный фотокорреспондент и местная жительница, которая получила легкое ранение в результате попадания снаряда в пятиэтажку и отказалась от госпитализации. Раненым оказывается вся необходимая медицинская помощь", — написал Жебривский в Facebook.

    По данным полиции, за время обстрелов в городе повреждены 102 здания, из них 92 частных дома, семь многоэтажек, три нежилых здания.

    По состоянию на 7.00 3 февраля из Авдеевки эвакуированы 200 человек, из них 95 детей.

    В городе продолжает функционировать один пункт жизнеобеспечения и три стационарных пункта обогрева, в которые обратилось более 5,5 тысяч человек. При этом главной проблемой остается отсутствие электричества и света. Бригады электриков попали под обстрел и вынуждены были свернуть работу, рассказал специальный корреспондент "КП" в Украине" в Донецком регионе Артем Маслаков.

    "Главная проблема сейчас — действительно электричество, пока дышит завод, будет пусть минимально, но поддерживаться тепло. Авдеевцы говорят, что самая главная беда — невозможность зарядить мобильные телефоны, хотя развернуты военные станции, куда можно подойти и зарядить их", - подчеркнул он.

    В то же время, по словам Жебривского, российская сторона в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) дала гарантии прекращения огня в районе аварии на ЛЭП возле Авдеевки, ремонтные бригады готовятся к выезду для восстановительных работ.

    По его словам, в СЦКК предоставили "письменные гарантии прекращения огня в районе обрыва ЛЭП возле Авдеевки". "Бригада электромонтажников в сопровождении саперов готовится к выезду на восстановление ЛЭП. Со стороны временно оккупированной территории также выезжает бригада электромонтажников", — сообщил Жебривский в Facebook.

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