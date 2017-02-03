Донбасс в огне: взрыв в Донецке, обстрелы Авдеевки, Марьинки, Макеевки

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина



Донбасс в огне

По состоянию на утро пятницы ситуация в Донбассе остается критической: ночью Донецк, Авдеевку, Марьинку, Макеевку накрыли мощные обстрелы, напоминающие ужасы 2014 года. Сообщается о прямых попаданиях в жилые дома, шахты и заводы. Из-за повреждений после ночного взрыва в Донецке перекрыта трасса Донецк-Макеевка.

По данным штаба АТО, за минувшие сутки в Донбассе было зафиксировано 114 обстрелов, четверо украинских военных погибли, еще 17 получили ранения. Сообщается и о жертвах среди мирного населения.

Замглавы мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что ночные обстрелы Донецка и Авдеевки неприемлемы. "Ночные попадания в центр Донецка и Авдеевки неприемлемы. СММ проверяет сообщение о многочисленных жертвах среди гражданских. Остановите огонь", — говорится в сообщении в Twitter.

Мощный взрыв в Донецке

В четверг Киевский, а также еще несколько районов Донецка, подверглись артиллерийскому обстрелу. По предварительной информации волонтеров группы "Донбасс SOS", в городе в результате обстрела возникли пожары, разрушены дома, гаражи, есть попадания в шахты, заводы и другие объекты.

Вечером горели обувная мастерская и строительный рынок в районе ж/д-вокзала. На улице Токмакская, 8 в Донецке частный дом уничтожен полностью.

Около 21:15 2 февраля в Донецке прогремел мощный взрыв, ударная волна которого была слышна по всему городу. Рядом с эпицентром взрыва был поврежден многоэтажный дом и несколько домов частного сектора. Также есть информация о попадании снаряда в киоск возле железнодорожного вокзала.

Журналист Сергей Белоус, который находится в Донецке, сообщил, что снаряд угодил в заправку рядом с автостанцией Мотель (Калининский район города) и буквально уничтожил примерно половину расположенной там АЗС. "О взрыве: (в Донецке — прим.), на Мотеле в #Донецк разнесло пол-заправки "Параллель" в результате попадания. 2 остановки раскуречены. Пострадали мирные. #Донбасс", — писал он у себя в Facebook.

Власти Донецка сообщили об одном погибшем и 11 раненых в результате ночного обстрела, повреждены десятки домов, газопроводы, линии электропередачи.

"В результате боевых действий в поселке Новороссийский без газа 148 домов частного сектора… В результате боевых действий обесточены улицы Советская, Шевченко, Артема, Жуковская, Чкалова, Коммунаров, Дальневосточная, Кацюбинского, Комсомольская, Пионерская, Первомайская, Кирова, Горького", — добавили в администрации.

По словам и.о. главы администрации города Алексея Кулемзина, ночные обстрелы причинили значительный ущерб. "Было три очага обстрела. Это микрорайон Привокзальный, улица Горная и улица Артема в районе железнодорожного вокзала… обстрелы принесли большие разрушения инфраструктуры. Горели торговые павильоны, были разрушены контактные сети и транспортная инфраструктура", — сообщил он.

В то же время в ДНР сообщали о двух погибших и 13 раненых.

Версии взрыва

Изначально в соцсетях пользователи высказывали предположения, что мощный взрыв в Донецке мог быть вызван падением снаряда из ОТРК "Точка-У".

В то же время журналист Денис Казанский писал, что мощный взрыв в Донецке, похоже, является результатом детонации склада с боеприпасами, правда мог взорваться и грузовик, перевозивший что-то взрывоопасное. "В реальности картина такая. Полностью уничтожен прилетом военторг. Его обломками усыпана дорога. Похоже на детонацию склада с боеприпасами", – предполагает он.

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О том, что, вероятно, сдетонировали старые боеприпасы говорят и в ДНР. Член "минобороны ДНР" Владислав Бриг сообщил российским СМИ, что по заводу химизделий был нанесен удар, в результате взорвалась старая взрывчатка.

Как предположил замглавы корпуса "Минобороны ДНР" Эдуард Басурин, варианта два — либо "Точка У", либо взрыв на заводе. Установить точную причину ночью не могли из-за обстрелов.

В "Минобороны ДНР" заявили, что по Киевскому району Донецка ВСУ наносили удары из РСЗО "Град" и "Ураган". Обстрелам подверглись окрестности рынка "Маяк", частный сектор.

В свою очередь пресс-центр штаба АТО заявил, что ВСУ не ведут огонь по Донецку.

"ВСУ не ведут артиллерийский огонь по населенным пунктам. Распространение таких слухов имеет единственную цель — вызвать панику среди жителей Донецка и посеять недоверие местного населения к Вооруженным силам Украины", — говорится в заявлении штаба.

Макеевка и Марьинка под обстрелами

Кроме того, Макеевка вновь подверглась обстрелу, были зафиксированы попадания в жилые дома, шахту "Щегловская-Глубокая", перебит газопровод в поселке Октября.

Участок газопровода поврежден в Червоногвардейском районе подконтрольной самопровозглашенной ДНР Макеевки из-за обстрела города со стороны силовиков, сообщил представитель городской администрации.

Также из-за ночных обстрелов жители Марьинки остались без света, сообщили в областной Нацполиции. "По состоянию на 09:35 в Марьинке отсутствует электроэнергия.

Продолжаются ремонтные работы", — говорится в сообщении.

Уточняется, что обстрел продолжался примерно до 23:30. Эту ночь жители Марьинки провели в подвалах.

По состоянию на 09:15 в полицию поступили сообщения от местных жителей о повреждениях домов по четырем адресам — Первомайская, 60, Горького, 21, Матросова 11а и 14а. В домах повреждены крыша, окна, двери, забор.

Предварительная правовая квалификация — ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Авдеевка

Напряженной остается ситуация и в Авдеевке. Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации (ОВГА) Павел Жебривский сообщил, в результате ночных обстрелов два человека погибли и трое ранены.

"Относительно жертв обстрела, по состоянию на 08.00 информация такая: двое погибших — местная жительница и военнослужащий ГСЧС (Госслужбы по чрезвычайным ситуациям), трое раненых — офицер ГСЧС, иностранный фотокорреспондент и местная жительница, которая получила легкое ранение в результате попадания снаряда в пятиэтажку и отказалась от госпитализации. Раненым оказывается вся необходимая медицинская помощь", — написал Жебривский в Facebook.

По данным полиции, за время обстрелов в городе повреждены 102 здания, из них 92 частных дома, семь многоэтажек, три нежилых здания.

По состоянию на 7.00 3 февраля из Авдеевки эвакуированы 200 человек, из них 95 детей.

В городе продолжает функционировать один пункт жизнеобеспечения и три стационарных пункта обогрева, в которые обратилось более 5,5 тысяч человек. При этом главной проблемой остается отсутствие электричества и света. Бригады электриков попали под обстрел и вынуждены были свернуть работу, рассказал специальный корреспондент "КП" в Украине" в Донецком регионе Артем Маслаков.

"Главная проблема сейчас — действительно электричество, пока дышит завод, будет пусть минимально, но поддерживаться тепло. Авдеевцы говорят, что самая главная беда — невозможность зарядить мобильные телефоны, хотя развернуты военные станции, куда можно подойти и зарядить их", - подчеркнул он.

В то же время, по словам Жебривского, российская сторона в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) дала гарантии прекращения огня в районе аварии на ЛЭП возле Авдеевки, ремонтные бригады готовятся к выезду для восстановительных работ.

По его словам, в СЦКК предоставили "письменные гарантии прекращения огня в районе обрыва ЛЭП возле Авдеевки". "Бригада электромонтажников в сопровождении саперов готовится к выезду на восстановление ЛЭП. Со стороны временно оккупированной территории также выезжает бригада электромонтажников", — сообщил Жебривский в Facebook.

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