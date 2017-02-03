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    Мощный взрыв на Мотеле в Донецке: кадры с места инцидента

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    Ночь без сна: обстрелы в Донецке и Авдеевке (522)

    (обновлено: )57902
    В ночь на пятницу в районе Мотеля в Донецке произошел сильный взрыв, гром от которого раскатился практически по всему городу. В Youtube обнародованы кадры с места происшествия.
    Канал S. Belous в Youtube

    "Даже в центре города содрогнулись стекла. А вот как это выглядело на месте — поваленные бетонные столбы и деревья, вхлам разбитые осколками машины и посеченные бигборды, оборванные провода, дома без стекол в округе… По официальной информации — 2 погибших и 10 раненных", — сообщает на канале S. Belous в Youtube, где размещено видео.

    Смотрите также: Разрушительные последствия взрыва в Донецке

    Вечером в четверг в ДНР заявили, что два человека погибли, 13 получили ранения в результате обстрела, предположительно, из РСЗО "Ураган" Донецка. Обстрелу подверглись несколько районов Донецка, в том числе и район ж/д вокзала. В пресс-центре штаба АТО заявил, что Вооруженные силы Украины не ведут огонь по городу.

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