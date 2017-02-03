Мощный взрыв на Мотеле в Донецке: кадры с места инцидента

"Даже в центре города содрогнулись стекла. А вот как это выглядело на месте — поваленные бетонные столбы и деревья, вхлам разбитые осколками машины и посеченные бигборды, оборванные провода, дома без стекол в округе… По официальной информации — 2 погибших и 10 раненных", — сообщает на канале S. Belous в Youtube, где размещено видео.

Смотрите также: Разрушительные последствия взрыва в Донецке

Вечером в четверг в ДНР заявили, что два человека погибли, 13 получили ранения в результате обстрела, предположительно, из РСЗО "Ураган" Донецка. Обстрелу подверглись несколько районов Донецка, в том числе и район ж/д вокзала. В пресс-центре штаба АТО заявил, что Вооруженные силы Украины не ведут огонь по городу.