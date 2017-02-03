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    Фотоленты

    Разрушительные последствия обстрела в Донецке

    Тема:

    Ночь без сна: обстрелы в Донецке и Авдеевке (511)

    (обновлено: )12
    Последствия обстрела в Донецке 2 февраля
    Последствия обстрела в Донецке 2 февраля
    Последствия обстрела в Донецке 2 февраля
    Последствия обстрела в Донецке 2 февраля
    Последствия обстрела в Донецке 2 февраля
    Последствия обстрела в Донецке 2 февраля
    Последствия обстрела в Донецке 2 февраля
    Последствия обстрела в Донецке 2 февраля
    Последствия обстрела в Донецке 2 февраля
    Последствия обстрела в Донецке 2 февраля
    Столб дыма после мощного взрыва в Донецке
    Столб дыма после мощного взрыва в Донецке
    Последствия обстрела в Донецке 2 февраля
    Прямое попадание в дом
    @eger_ok
    Последствия обстрела в Донецке 2 февраля
    Последствия обстрела в Донецке 2 февраля. Мотель
    @eger_ok
    Последствия обстрела в Донецке 2 февраля
    Последствия обстрела в Донецке 2 февраля
    @eger_ok
    Последствия обстрела в Донецке 2 февраля
    Последствия обстрела в Донецке 2 февраля
    @eger_ok
    Последствия обстрела в Донецке 2 февраля
    Дерево вырвало с корнями
    @eger_ok
    Последствия обстрела в Донецке 2 февраля
    Во многих домах выбиты стекла в окнах
    @eger_ok
    Последствия обстрела в Донецке 2 февраля
    Последствия обстрела в Донецке 2 февраля
    @eger_ok
    Последствия обстрела в Донецке 2 февраля
    Последствия обстрела в Донецке 2 февраля
    Типичный Донецк
    Последствия обстрела в Донецке 2 февраля
    Автомобиль, попавший под обстрел
    Типичный Донецк
    Последствия обстрела в Донецке 2 февраля
    Все, что осталось от грузовика
    @eger_ok
    Столб дыма после мощного взрыва в Донецке
    Столб дыма после мощного взрыва в Донецке
    Группа "Типичный Донецк" Вконтакте
    Столб дыма после мощного взрыва в Донецке
    Столб дыма после мощного взрыва в Донецке
    Группа "Типичный Донецк" Вконтакте

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    Прямое попадание в дом

    Два человека погибли, 13 получили ранения в результате обстрела, предположительно, из РСЗО "Ураган" Донецка, заявили в самопровозглашенной ДНР вечером в четверг.

    Обстрел в Донецке. Прямое попадание в киоск. Видео
    Канал на Youtube Viktor Fomenko
    Обстрел Донецка: прямое попадание в киоск возле вокзала

    Ранее стало известно об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти объявили чрезвычайное положение в подконтрольной Украине Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

    Читайте также — Украина и Белоруссия: пришло время поменяться местами

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

    Читайте также — Обострение на Донбассе: кому выгодно, кто начал, чем закончится?

    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.

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