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    Обстрел Киевского района Донецка

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    Ночь без сна: обстрелы в Донецке и Авдеевке (512)

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    Обстрелу подверглись несколько районов Донецка, в том числе и район ж/д вокзала. В пресс-центре штаба АТО заявил, что Вооруженные силы Украины не ведут огонь по городу.
    Канал на Youtube Репортер Донецка и региона

    Два человека погибли, 13 получили ранения в результате обстрела, предположительно, из РСЗО "Ураган" Донецка, заявили в самопровозглашенной ДНР вечером в четверг.

    Последствия обстрела в Донецке 2 февраля
    @eger_ok
    Разрушительные последствия взрыва в Донецке

    Обстрелу подверглись несколько районов города, в том числе и район ж/д вокзала. В свою очередь пресс-центр штаба АТО заявил, что ВСУ не ведут огонь по Донецку

    Ранее стало известно об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти объявили чрезвычайное положение в подконтрольной Украине Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

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    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.

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