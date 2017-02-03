Гражданское население эвакуируют из Донецка - постпред Украины в ООН

КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Украинская сторона располагает информацией об эвакуации гражданских лиц в Донецке, заявил постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко.

"Есть информация об эвакуации гражданского населения в Донецке, которую мы считаем подготовкой к дальнейшим провокациям. То, как это произошло в августе 2008 года, когда Россия готовилась напасть на Грузию", — заявил Ельченко на заседании Совбеза ООН в четверг.

Читайте также — Украина и Белоруссия: пришло время поменяться местами

Он также призвал Россию прекратить поддерживать ополченцев в Донбассе, "перестать поставлять им оружие", а также соблюдать минские соглашения.

Ранее стало известно об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти объявили чрезвычайное положение в подконтрольной Украине Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

Читайте также — Обострение на Донбассе: кому выгодно, кто начал, чем закончится?

Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.