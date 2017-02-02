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    Будни Донецка: жизнь под обстрелами

    Тема:

    Обстрелы Авдеевки и Донецка: без света и воды (475)

    (обновлено: )18110
    Ситуация после обстрелов в Донецке
    Ситуация после обстрелов в Донецке
    Ситуация после обстрелов в Донецке
    Ситуация после обстрелов в Донецке
    Ситуация после обстрелов в Донецке
    Ситуация после обстрелов в Донецке
    Ситуация после обстрелов в Донецке
    Ситуация после обстрелов в Донецке
    Ситуация после обстрелов в Донецке
    Ситуация после обстрелов в Донецке
    Ситуация после обстрелов в Донецке
    Ситуация после обстрелов в Донецке
    Ситуация после обстрелов в Донецке
    Ситуация после обстрелов в Донецке
    Ситуация после обстрелов в Донецке
    Ситуация после обстрелов в Донецке
    Ситуация после обстрелов в Донецке
    Девушка в квартире, разрушенной от попадание снаряда в результате обстрела, в Киевском районе Донецка.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация после обстрелов в Донецке
    Местные жители восстанавливают окно, поврежденное в результате обстрела, в Киевском районе Донецка.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация после обстрелов в Донецке
    Местные жители восстанавливают окно, поврежденное в результате обстрела, в Киевском районе Донецка.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация после обстрелов в Донецке
    Жители Киевского района Донецка набирают техническую воду на пожарной станции в Донецке.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация после обстрелов в Донецке
    Мужчина выносит разбитое стекло после обстрела в Киевском районе Донецка.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация после обстрелов в Донецке
    Воронка от попадание снаряда после обстрела в Киевском районе Донецка.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация после обстрелов в Донецке
    Чайник у дома, пострадавшего в результате обстрела, в Донецке.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация после обстрелов в Донецке
    Местные жители в подвале жилого дома, пострадавшего в результате обстрела, в Донецке.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация после обстрелов в Донецке
    Девушка кормит голубей у пожарной станции в Донецке, куда местные жители пришли набирать техническую воду.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация после обстрелов в Донецке
    Дом, пострадавший в результате обстрела, в Донецке.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация после обстрелов в Донецке
    Автомобиль, пострадавший в результате обстрела, в Донецке.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация после обстрелов в Донецке
    Автомобиль, пострадавший в результате обстрела, в Донецке.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация после обстрелов в Донецке
    Автомобиль, пострадавший в результате обстрела, в Донецке.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация после обстрелов в Донецке
    Местные жители у дома, пострадавшего в результате обстрела, в Донецке.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация после обстрелов в Донецке
    Дом, пострадавший в результате обстрела, в Донецке.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация после обстрелов в Донецке
    Квартира, пострадавшая в результате обстрела, в Донецке.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Девушка в квартире, разрушенной от попадание снаряда в результате обстрела, в Киевском районе Донецка.

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