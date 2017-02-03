Елисеев: в Донбасс могут ввести миротворческую миссию ООН

Елисеев выразил надежду, что состоявшееся накануне заседание Совбеза ООН по Авдеевке позволит рассмотреть вопрос конфликта в Донбассе "как проблему международной безопасности".

"Очень важно, чтобы сегодня ситуация в Донбассе вошла не только в плоскость как региональная проблема, а как проблема международной безопасности. Поэтому, по нашему мнению, когда немного буксует идея разворачивания вооруженной полицейской миссии ОБСЕ, мы надеемся, что возможно, эти дебаты (в Совете безопасности ООН – ред.) снова вернут внимание к предыдущей инициативе украинской стороны — о возможности разворачивании миротворческой миссии ООН в Донбассе", — сказал Елисеев.

Елисеев добавил, что Украина будет предлагать, чтобы по итогам прошедших в Совбезе ООН дебатов по Авдеевке было принято заявление Совбеза, которое бы учло "итоги тех дебатов, которые состоялись". По его словам, в данный момент украинская делегация активно работает, чтобы этот документ подготовить.

Ранее ополченцы и силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

Читайте также: Донбасс. Страшные цифры и ужас линии разграничения: доклад миссии ООН



В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

Читайте также: Полная изоляция Донбасса уничтожит репутацию Украины — эксперт

Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.