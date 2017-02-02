Участок газопровода поврежден в Макеевке из-за обстрела

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Участок газопровода поврежден в Червоногвардейском районе подконтрольной самопровозглашенной ДНР Макеевки из-за обстрела города со стороны силовиков, сообщил РИА Новости в четверг представитель городской администрации.

В Минобороны ДНР ранее сообщили, что утром в четверг в результате обстрела в Макеевке ранен мирный житель. Позднее в администрации города заявили, что Макеевка вновь подверглась обстрелу, повреждены дома и газопровод в поселке Октября.

"По нашей информации, вследствие обстрела поврежден газопровод по улице Свердлова, сейчас туда выехали ремонтные бригады", — сказал собеседник агентства.

Вооруженные силы Украины и ополченцы заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая–Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле чрезвычайно обеспокоены происходящим на линии соприкосновения в Донбассе.

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Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения. Сообщалось, что в связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП.