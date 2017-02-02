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    В результате обстрела Макеевки погибли два мирных жителя

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    Обстрелы Авдеевки и Донецка: без света и воды (466)

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    По информации властей ДНР, после обстрела Макеевки погибли два мирных жителя. Около 20 домов, детский сад, здание стоматологии повреждены. Обстрелы города продолжаются.
    Канал Ruptly TV на Youtube

    "Вечером (во вторник — ред.) под обстрел попали Кировский и Червоногвардейский районы Макеевки. Повреждены около 20 домов, детский сад, было прямое попадание в здание стоматологии. Из-за повреждения газопровода 76 абонентов остались без отопления", — заявили в администрации.

    Смотрите также: Донецк, Макеевка и Докучаевск: последствия обстрелов

    Как сообщил журналистам представитель администрации Макеевки, более 70 квартир остались без газа вследствие обстрела города со стороны украинских силовиков.

    "В результате обстрелов Червоногвардейского района 76 квартир остались без газа. Также обстрелу подверглись Кировский район Макеевки и поселки Светлого-Яблочкина и Леваневского", — сказал представитель администрации.

    Видео размещено в интернете на канале Ruptly TV.

     

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