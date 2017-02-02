В результате обстрела Макеевки погибли два мирных жителя

"Вечером (во вторник — ред.) под обстрел попали Кировский и Червоногвардейский районы Макеевки. Повреждены около 20 домов, детский сад, было прямое попадание в здание стоматологии. Из-за повреждения газопровода 76 абонентов остались без отопления", — заявили в администрации.

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Как сообщил журналистам представитель администрации Макеевки, более 70 квартир остались без газа вследствие обстрела города со стороны украинских силовиков.

"В результате обстрелов Червоногвардейского района 76 квартир остались без газа. Также обстрелу подверглись Кировский район Макеевки и поселки Светлого-Яблочкина и Леваневского", — сказал представитель администрации.

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