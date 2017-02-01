Авдеевка сегодня: жизнь в ледяном и огненном аду

РИА Новости Украина

Четвертые сутки боев в Авдеевской промзоне. В результате интенсивных боевых действий повреждены ЛЭП, жители Авдеевки в 20-градусный мороз оказались без теплоснабжения. Минимальную температуру в трубах (чтобы не разорвало) удается поддерживать благодаря работе Авдеевского коксохимического завода.

Но и сам завод обесточен, обесточена и фильтровальная станция, в результате горожане остались и без воды.

Выезд ремонтных бригад к поврежденным ЛЭП в эти дни был невозможен из-за обстрелов. В городе развернули пункты обогрева, власти подготовили план эвакуации, из больницы вывезли тяжелобольных. Однако в среду было заявлено, что необходимости в общей эвакуации нет.

Впрочем, по сообщениям СМИ, около 9 утра выехали автобусы с людьми, пожелавшими добровольно хотят покинуть город. Как передавала ТСН, с просьбами об эвакуации обратились около 200 человек: в основном родители, которые хотят вывезти своих детей.

Также в Авдеевке расклеяли объявления: предлагают вывезти детей в лагерь "Изумрудный город" в Святогорске.

Городской транспорт в Авдеевке частично не доступен – 28 и 28а маршруты не ходят. В ряде районов нет электричества, случаются перебои со связью, но повсеместно есть интернет.

Власть поехала в Авдеевку

Возможно, энергоснабжение удастся восстановить в ближайшее время. Глава военно-гражданской администрации Донецкой области Павел Жебривский сообщил, что в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) предоставили письменное подтверждение гарантий прекращения огня в Авдеевке, что позволило ремонтным бригадам выехать на место повреждения линии электропередачи для оценки масштаба восстановительных работ.

По данным администрации, в среду в Адеевке установлен режим тишины до 17.00, бригады приступили к работе.

Ранее украинские власти обвинили в повреждении ЛЭП ополченцев. Но, как сообщил РИА Новости Украина донецкий журналист и блогер Денис Селезнев, ЛЭП могли пострадать о действий любой стороны.

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"Линии электропередач оказались в эпицентре боев, никто их специально не сносил", – сказал Селезнев, добавив в подтверждение, что "ремонтировать будут и с нашей стороны" (со стороны непризнанной ДНР – Ред.).

Для оценки гуманитарной ситуации в Авдеевку прибыл в среду секретарь СНБО Александр Турчинов. По словам главы военно-гражданской администрации Жебривского, они обсудили ситуацию и пришли к выводу, что она "тяжелая, но контролируемая" – об этом и доложат президенту Порошенко.

Накануне в Авдеевку приезжал премьер Владимир Гройсман. А сам Порошенко ранее прервал визит в Германию в связи с событиями в Авдеевке.

Боевые действия и потери

Военнослужащие украинской армии за минувшие сутки шесть раз атаковали позиции ДНР в районах города Авдеевки и села Коминтерново, сообщил в среду на на брифинге в Донецке замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин (его слова приводит Донецкое агентство новостей).

Данные о потерях противоречивы. В ДНР заявляют, что за прошедшие сутки ВСУ потеряли убитыми 93 военнослужащих, более 300 силовиков получили ранения.

Штаб АТО ранее сообщал о гибели пяти военнослужащих. За прошедшие сутки (по состоянию на 14.00), по данным штаба АТО, еще двое военнослужащих погибли, двое ранены.

Спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник сообщил на брифинге в среду, что по состоянию на 13.00 с начала суток потерь ВСУ не зафиксировано.

В то же время, по его словам, под Авдеевкой "по состоянию на эту минуту обстановка не улучшилась", зафиксированы многочисленные обстрелы.

Есть жертвы и пострадавшие и среди мирных жителей Авдеевки. В результате обстрелов Авдеевки 30 января были ранены трое мирных жителей. В среду, 1 февраля, погиб один человек, еще один мирный житель ранен, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Начальник управления национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин уточнил, что погибла женщина.

"Буквально 20 минут назад по улице Заводской обнаружен труп женщины, 1955 года рождения, с многочисленными осколочными ранениями", – написал он в Facebook.

Надолго ли затишье? В ДНР заявили, что располагают данными о стягивании силовиками под Авдеевку самоходных орудий и артиллерии. Ранее сообщалось, что боестолкновения идут на протяженности 50 километров.