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    Газопровод и два дома повреждены в результате обстрела Макеевки

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    Донецк-Ясиноватая-Авдеевка: жестокие бои в Донбассе (359)

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    В Минобороны ДНР сообщили, что в поселке Свердлова Червоногвардейского района города Макеевка зафиксировано попадание в газопровод, после чего возникло возгорание.
    Последствия обстрелов в Макеевке
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Газопровод и два дома повреждены в результате обстрелов окраин города Макеевка, заявил во вторник журналистам представитель министерства обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики.

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    "В поселке Свердлова Червоногвардейского района города Макеевка зафиксировано попадание в газопровод с возгоранием. Также в поселке Крупской зафиксировано попадание в два домостроения", — сообщил представитель оборонного ведомства.

    Ранее ополченцы и силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольники Донецк-Ясиноватая –Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. 

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. 

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