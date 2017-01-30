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    Политика

    Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы

    Тема:

    "Ползучее наступление". Бои за Авдеевку (303)

    (обновлено: )56113
    По словам замглавы Администрации президента Константина Елисеева, глава государства поручил инициировать созыв чрезвычайного заседания трехсторонней контактной группы, чтобы обсудить ситуацию критическую, которая складывается вокруг Авдеевки.
    Президент Петр Порошенко во время визита в Германии
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание трехсторонней контактной группы из-за обострения ситуации в Донбассе, сообщил в понедельник замглавы Администрации президента Константин Елисеев в эфире "5 канала".

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    "Буквально только президент поручил инициировать созыв чрезвычайного заседания трехсторонней контактной группы в любом режиме, а также в режиме видеоконференции, чтобы обсудить ситуацию критическую, которая складывается вокруг Авдеевки", — сказал Елисеев.

    По его словам, чрезвычайное заседание ТКГ должно состояться до запланированной даты (до 1 февраля — ред.).

    Ранее сообщалось, что Порошенко в понедельник прервал визит в Германию из-за обстрелов в Авдеевке.

    Напомним, глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что ополченцы перебили последнюю линию электропередач на Авдеевку, в результате чего город остался без воды, теплоснабжения и электричества. Также генеральный директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов сообщил, что расположенное в зоне военного конфликта в Донбассе предприятие обесточено.

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