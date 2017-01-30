Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание трехсторонней контактной группы из-за обострения ситуации в Донбассе, сообщил в понедельник замглавы Администрации президента Константин Елисеев в эфире "5 канала".

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"Буквально только президент поручил инициировать созыв чрезвычайного заседания трехсторонней контактной группы в любом режиме, а также в режиме видеоконференции, чтобы обсудить ситуацию критическую, которая складывается вокруг Авдеевки", — сказал Елисеев.

По его словам, чрезвычайное заседание ТКГ должно состояться до запланированной даты (до 1 февраля — ред.).

Ранее сообщалось, что Порошенко в понедельник прервал визит в Германию из-за обстрелов в Авдеевке.

Напомним, глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что ополченцы перебили последнюю линию электропередач на Авдеевку, в результате чего город остался без воды, теплоснабжения и электричества. Также генеральный директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов сообщил, что расположенное в зоне военного конфликта в Донбассе предприятие обесточено.