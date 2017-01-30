Порошенко и Меркель договорились о встречах в "нормандском формате"

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе переговоров договорились о новых встречах в "нормандском формате" по урегулированию ситуации в Донбассе, сообщил заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев в эфире "5 канала".

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"Сегодня была еще раз подтверждена солидарность с Украиной. Было договорено о новых контактах, как двусторонних, так и в "нормандском формате", с тем чтобы придать новую динамику мирному урегулированию", — сказал Елисеев.

Он также сообщил, что собеседники обсудили активизацию "нормандского формата" и привлечение представителей новой администрации США к переговорному процессу по Донбассу.

Ранее сообщалось, что Порошенко в понедельник прервал визит в Германию из-за обстрелов в Авдеевке.

Напомним, глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что ополченцы перебили последнюю линию электропередач на Авдеевку, в результате чего город остался без воды, теплоснабжения и электричества. Также генеральный директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов сообщил, что расположенное в зоне военного конфликта в Донбассе предприятие обесточено.