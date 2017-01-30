наверх
30.01.201722:32
Курсы валют НБУ
  • EUR29.04- 0.07
  • USD27.19- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    Порошенко: санкции против РФ надо усилить без реализации "Минска-2"

    Тема:

    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ (285)

    (обновлено: )9
    Во время визита в Германию Петр Порошенко выразил надежду, что удастся найти "достаточно аргументов для того, чтобы Россия опять села за стол переговоров".

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Запад должен продлить и усилить санкции против РФ, если не будет прогресса в реализации минских соглашений по Донбассу, убежден президент Украины Петр Порошенко. 

    Юлия Тимошенко. Архивное фото
    Украинское фото
    Тимошенко озвучила приговор Украине и улетела в США

    Глава выразил надежду, что удастся найти "достаточно аргументов для того, чтобы Россия опять села за стол переговоров". Он также надеется на прогресс в реализации минских договоренностей.

    Читайте также: Судьба Украины и Порошенко решится не в Вашингтоне — Бондаренко

    "Если этого не произойдет, то мы думаем, что санкции не только не должны быть сняты, но их следует по возможности усилить", — заявил Порошенко журналистам в Берлине в понедельник перед переговорами с канцлером Ангелой Меркель.

    Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Ранее США продлили санкции на год, а лидеры ЕС договорились о пролонгации экономических санкций до середины 2017 года.

    Ссылки по теме:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Авдеевка после обстрела. Архивное фото
    "Ползучее наступление". Бои за Авдеевку
    Протест "Азова" возле российских банков в Киеве
    Новый фронт. "Азов" объявил войну банкам РФ
    Белый дом
    Президентство Трампа: переговоры с мировыми лидерами
    Министерство энергетики и угольной промышленности Украины
    Донбасс: блокада и пиар