Порошенко: санкции против РФ надо усилить без реализации "Минска-2"

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Запад должен продлить и усилить санкции против РФ, если не будет прогресса в реализации минских соглашений по Донбассу, убежден президент Украины Петр Порошенко.

Глава выразил надежду, что удастся найти "достаточно аргументов для того, чтобы Россия опять села за стол переговоров". Он также надеется на прогресс в реализации минских договоренностей.

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"Если этого не произойдет, то мы думаем, что санкции не только не должны быть сняты, но их следует по возможности усилить", — заявил Порошенко журналистам в Берлине в понедельник перед переговорами с канцлером Ангелой Меркель.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Ранее США продлили санкции на год, а лидеры ЕС договорились о пролонгации экономических санкций до середины 2017 года.