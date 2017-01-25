Британия выступает за сохранение санкций к РФ из-за Украины

КИЕВ, 25 янв – РИА Новости Украина, Мария Табак. Великобритания выступает за сохранение санкций в отношении России до "полной имплементации минских договоренностей".

Как отмечается, британский премьер Тереза Мэй донесет эту точку зрения до президента США Дональда Трампа во время встречи в пятницу в Белом доме.

"Мы придерживаемся принципа "практичного сотрудничества" с Россией. Мы считаем, что есть сферы, в которых нам нужно напрямую сотрудничать с Россией, но одновременно мы считаем, что нужно придерживаться жесткой линии, когда речь идет о незаконной аннексии Крыма или о действиях России на востоке Украины", — сказала представитель офиса премьер-министра страны, отвечая на вопрос РИА Новости в среду.

"Премьер-министр не будет скрывать эту точку зрения от президента Трампа. Мы занимаем достаточно жесткую позицию в отношении РФ и продолжаем ее придерживаться", — отметила она.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.