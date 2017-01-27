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    Украина надеется, что ФРГ не изменит позицию по санкциям против РФ

    Тема:

    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ (280)

    (обновлено: )4810
    Вице-премьер Иванна Климпуш-Цинцадзе выразила надежду на "нормальный продуктивный диалог с Германией, которая играет очень серьезную роль для обеспечения единства и поддержки ЕС в отношении Украины".
    Флаги Украины, Германии и Евросоюза
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе рассчитывает, что Германия после смены главы МИД не изменит позицию по антироссийским санкциям.

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    В пятницу Зигмар Габриэль сменил на должности главы МИД ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, кандидатура которого, как ожидается, будет теперь выдвинута на должность президента Германии.

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    "Я не думаю, что позиция Германии каким-то способом кардинально на данном этапе (после смены главы МИД — Ред.) будет изменена относительно ее четкой позиции по санкциям против РФ, относительно необходимости выполнения РФ всех составляющий по безопасности минского процесса. Я надеюсь на нормальный продуктивный диалог с Германией, которая, безусловно, играет очень серьезную роль для обеспечения единства и поддержки ЕС в отношении Украины", — сказала Климпуш-Цинцадзе в ходе дискуссии, посвященной европейской интеграции Украины.

    Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Украине. Страны ЕС сначала ввели индивидуальные санкции против физических лиц, а затем секторальные ограничительные меры, которые затрагивают целые отрасли экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран ЕС.

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    Российская сторона заявляла, что считает абсурдным увязывать санкции Запада с реализацией минских договоренностей, "поскольку Россия не является стороной конфликта и субъектом соглашений по урегулированию в Украине".

    Как сообщалось, что президент Петр Порошенко в понедельник, 30 января, с рабочим визитом посетит Берлин, где проведет переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

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