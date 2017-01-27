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    В мире

    Британия будет настаивать на сохранении санкций против РФ - Мэй

    Тема:

    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ (283)

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    Заявление Терезы Мэй прозвучало на пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом. По ее словам, "Великобритания будет настаивать и будет призывать к этому европейских партнёров.
    Тереза Мэй
    REUTERS Kirsty Wigglesworth/Pool

    КИЕВ, 27 янв – РИА Новости Украина. Великобритания будет настаивать в ЕС на том, чтобы санкции против РФ сохранялись до выполнения минских соглашений, заявила британский премьер Тереза Мэй на пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.

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    "Великобритания будет настаивать и будет призывать к этому европейских партнёров, чтобы санкции против РФ были сохранены до выполнения минских соглашений", — сказала она.

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    Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Ранее США продлили санкции на год, а лидеры ЕС договорились о пролонгации экономических санкций до середины 2017 года.

    Ранее Трамп заявил, что говорить о снятии санкций с РФ пока рано.

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