Климпуш-Цинцадзе: отмена санкций против РФ будет катастрофической ошибкой

КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Министр по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что отмена санкций против России до того, как она выполнит все условия минских соглашений, будет катастрофической ошибкой для Запада.

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Об этом она заявила в ходе общения с журналистами, передает канал "112 Украина".

"Каждые полгода, когда проводилось обсуждение в ЕС относительно снятия санкций со РФ, этот процесс никогда не был легким и для нашей дипломатии, и для наших общественных организаций, и народных депутатов", — отметила онаю

"Этот фактаж, который мы приводили относительно того, как Россия не выполняет свои обязательства в рамках Минска. Поэтому я считаю, что это будет чрезвычайной катастрофической ошибкой для Запада, принятие решения о том, что можно отменить санкции без того, чтобы Россия выполнила те условия, из-за нарушения которых санкции были наложены. Надеюсь, что принятие таких решений базируется на адекватной оценке угроз национальных интересов каждого отдельного государства", — сказала Климпуш-Цинцадзе.

Ранее британский премьер Тереза Мэй заявила, что Великобритания будет настаивать в ЕС на том, чтобы санкции против РФ сохранялись до выполнения минских соглашений.