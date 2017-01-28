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    Климпуш-Цинцадзе: отмена санкций против РФ будет катастрофической ошибкой

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    Украина-РФ: новый виток санкций (476)

    (обновлено: )26217
    Министр по вопросам евроинтеграции заявила, что отмена санкций против РФ будет катастрофической ошибкой для Запада. По ее мнению, нельзя принимать такое решение без того, чтобы "Россия выполнила те условия, из-за нарушения которых санкции были наложены".
    Иванна Климпуш-Цинцадзе. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Министр по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что отмена санкций против России до того, как она выполнит все условия минских соглашений, будет катастрофической ошибкой для Запада.

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    Об этом она заявила в ходе общения с журналистами, передает канал "112 Украина".

    "Каждые полгода, когда проводилось обсуждение в ЕС относительно снятия санкций со РФ, этот процесс никогда не был легким и для нашей дипломатии, и для наших общественных организаций, и народных депутатов", — отметила онаю

    "Этот фактаж, который мы приводили относительно того, как Россия не выполняет свои обязательства в рамках Минска. Поэтому я считаю, что это будет чрезвычайной катастрофической ошибкой для Запада, принятие решения о том, что можно отменить санкции без того, чтобы Россия выполнила те условия, из-за нарушения которых санкции были наложены. Надеюсь, что принятие таких решений базируется на адекватной оценке угроз национальных интересов каждого отдельного государства", — сказала Климпуш-Цинцадзе.

    Ранее британский премьер Тереза Мэй заявила, что Великобритания будет настаивать в ЕС на том, чтобы санкции против РФ сохранялись до выполнения минских соглашений.

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