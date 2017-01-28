Медмайдан в Виннице и далее по стране как адекватный ответ Минздраву

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Принцип формирования госпитальных округов

Правительство собирается оптимизировать количество украинских медучреждений. В начале декабря Кабинет министров Украины утвердил постановление о создании госпитальных округов и обязал органы местной власти сформировать их в соответствии с нормативными актами, разработанными Министерством здравоохранения Украины.

Все больницы первого и второго уровня будут распределены по госпитальным округам, медицинские заведения укрупнены, а остальные перепрофилированы. Чтобы сэкономить государственные средства и улучшить качество медпомощи, больницы будут обслуживать население сразу двух-трех районов области, при этом зона ответственности клиник составит 60 км.

В Минздраве подчеркивают, что госпитальные округа создаются по двум принципам: доступность граждан к качественной медицинской помощи в пределах округа, а также соответствующая нагрузка, необходимая для поддержания надлежащей квалификации медицинских работников.

Согласно реформе, в каждом круге должна быть, по крайней мере, одна многопрофильная больница интенсивного лечения (первого или второго уровня), которая будет наиболее мощной. Располагаться она будет по принципу "золотого часа": так, чтобы из любой точки округа до нее можно было добраться не более чем за 60 минут. Один округ предусматривает охват территории с населением минимум 200 тыс. человек при наличии больницы 2-го уровня или 120 тыс. человек при наличии больницы только 1-го уровня. При этом другие медучреждения должны быть перепрофилированы таким образом, чтобы предоставление в них медицинской помощи не требовало высокотехнологического оборудования. Административным центром госпитального округа, в котором должна находится больница интенсивной терапии, определяется населенный пункт с населением более чем 40 тыс. человек.

Медицинский майдан

Накануне Минздрав передал в Кабмин на согласование список госпитальных округов в Киеве и 12 областях. Предлагается создать в Киеве 1 округ, Киевской области – 4 округа, Кировоградской — 4, Николаевской — 4, Полтавской — 4, Винницкой — 3, Днепропетровской — 5, Житомирской — 4, Запорожской — 5, Одесской — 5, Ровенской — 3, Хмельницкой – 3 и Черкасской — 4.

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Реформа не успела толком начаться, а это уже вызывает массовые протесты. В Винницкой области жители города Шаргорода взбунтовались против отсутствия доступа к качественной медицинской помощи из-за перепрофилирования районной больницы. Эти акции протеста уже назвали в СМИ "Медицинским майданом".

Протесты усилились после того, как местные власти никак не отреагировали на возмущение людей и просто поставили их перед фактом – без обсуждения и анализа ситуации. Местную больницу перевели в статус "лечебного учреждения планового лечения" и перенесли Шаргород в Могилев-Подольский госпитальный округ. В результате, люди попросту не могут получить медицинскую помощь по адресу своего проживания. Протестующие дали властям пять дней на исправление ситуации, угрожая перекрыть железнодорожные пути на станции Ярошенко, однако никакой реакции не последовало.

Участники Медмайдана написали обращение к представителям областной власти, в котором указывают, что по новым правилам полноценная больница со стационаром может быть создана только в населенном пункте, где живет больше 40 тыс. человек.

"В Винницкой области таким городом является только Винница. Способна ли единственная больница в области предоставить своевременную помощь для 1,6 млн жителей? А больница, в которой будут предоставлять специализированную и экстренную медицинскую помощь, будет только одна на 120 тысяч жителей. У нас в районах 20-60 тыс. человек. Учитывая качество дорог, это лишает экстренной помощи жителей всех отдаленных сел. Чтобы попасть в больницу к родственнику нужно будет преодолевать 60-100 км", – говорится в обращении, которое участники Медмайдана передали областным чиновникам.

"Это не наша головная боль"

Министерство здравоохранения умывает руки и призывает местные власти привыкать к децентрализации. Заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк не раз заявлял, что Минздрав только контролирует соблюдение методологии создания госпитальных округов, а вот местные общины самостоятельно определяют количественный и качественный состав медучреждений в госпитальном округе.

"Хочу обратить внимание, что границы госпитального округа и административно-территориального округа — это разные вещи, и Министерству неважно, где местная власть определит центры. Главное — должна быть такая структура больниц, которая обеспечивает доступность каждого человека к качественной медицинской услуге. Если возникают вопросы по прикреплению территорий к той или иной больнице — это исключительно компетенция местной власти", — заявил Павел Ковтонюк на брифинге в Киеве.

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Хорошо забытое старое

Оптимизация больниц планировалось и при Януковиче. О старте медицинской реформы объявили в марте 2011 года, и решили начать именно с "оптимизации" не случайно: она прекрасно укладывалась в общий план экономии бюджетных средств. Официально реформой руководила Ирина Акимова, которая очень любила приводить пример с хосписом, который может быть организован в здании закрытого медучреждения. Нынешние реформаторы команды Супрун также при любом удобном случае рассказывают о необходимости открытия хосписов вместо роддомов. И новой команде хочется задать те же вопросы, которые возникали к их предшественникам. Допустим, в глухом райцентре в рамках реформы закрывается роддом, не навсегда, а "на перепрофилирование". Но денег на то, чтобы открыть в бывшем роддоме хоспис, понадобится немало. А есть ли на это средства в государственном бюджете, или в местных бюджетах, особенно в депрессивных регионах? Или здание бывшего роддома так и останется стоять с заколоченными дверями?

Не навреди

В то же время вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко уверяет, что власти не планируют закрывать ни одну больницу в рамках проведения медицинской реформы.

"Я хотел бы сообщить, что ни одно медицинское учреждение в условиях такого реформирования не будет закрыто. Оно будет еще больше усилено возможностями предоставления услуг", — сказал Зубко на брифинге в Киеве.

Чтобы развеять сомнения, убежден вице-премьер, гражданам следует показать несколько областей, где были утверждены границы госпитальных округов, и четко объяснить, каким образом это повлияет на инфраструктуру и насколько удобно это будет для пациентов.

Ответственный секретарь Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко считает, что под прикрытием создания госпитальных округов проводится так называемая "оптимизация" медицинско-профилактических учреждений, а по сути, их тотальное уничтожение.

"И это приведет к тому, что медицинская помощь станет менее доступной. Доступность медицинской помощи определяется двумя критериями. Во-первых, финансово-экономическим: кто, сколько и за что заплатит. И второй критерий – это разветвленность сети лечебно-профилактических учреждений. В Украине на 2017 год бюджет здравоохранения составляет 2,7% ВВП, что ниже критической точки, необходимой для существования отрасли. Чтобы здравоохранение существовало еле-еле нужно 3,5% ВВП, а чтобы она стояла на ногах и пыталась развиваться, необходимо 7-7,5%. Следовательно, по первому критерию у нас полный провал – денег нет и не будет. А по второму критерию мы видим, что в рамках создания госпитальных округов происходит "оптимизация", но на самом деле — уничтожение лечебно-профилактических учреждений. И это противоречит Конституции, в которой закреплено, что делать этого нельзя. Поэтому в данном случае в рамках этой реформы снижается доступность медицинской помощи для граждан Украины и их медицинское обеспечение", — сказал Кравченко РИА Новости Украина.

По его словам, подобная реформа выглядит угрозой для жизни и здоровья людей.