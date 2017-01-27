Маккейн пообещал Трампу затруднить процесс снятия санкций с РФ – СМИ

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Американский сенатор Джон Маккейн заявил, что попытается помешать Дональду Трампу снять антироссийские санкции, если президент США действительно предпримет эти шаги.

В пятницу советник президента США Келлиэнн Конуэй сообщила в интервью телеканалу Fox News, что вопрос отмены санкций против РФ обсуждается в контексте "улучшения отношений с различными иностранными лидерами и державами".

Маккейн отметил, что это "недальновидный курс", передает агентство Рейтер. "Если он это сделает, я буду работать со своими коллегами, чтобы не допустить отмену санкций против России", — сказал 80-летний сенатор, известный как "ястреб" внешней политики и сторонник усиления санкций против РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее подтвердил, что Владимир Путин в субботу вечером проведет телефонный разговор с Трампом. Планируется, что Путин поздравит Трампа со вступлением в должность, также, возможно, стороны обменяются мнениями по основным параметрам текущего состояния двусторонних отношений.