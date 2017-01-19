Разведслужбы изучают возможность получения Трампом денег из РФ - СМИ

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Разведслужбы США изучают, мог ли избранный президент США Дональд Трамп получать деньги из России, пишет новостной портал McClatchyDC cо ссылкой неназванные источники.

Ранее неподтвержденные и опровергавшиеся российской стороной обвинения в финансировании Трампа были опубликованы в анонимном докладе порталом BuzzFeed. Трамп заявил, что у него нет никакого бизнеса в России и что Россия никогда не использовала "рычаги давления" на него.

Однако источник McClatchyDC утверждает, что агентства стали расследовать подобные предположения еще до публикации анонимного досье. "ФБР и пять других правоохранительных служб на протяжении месяцев проводили расследование попыток России повлиять на выборы в ноябре, включая вопрос о том, могли ли деньги из Кремля скрытно помочь избранному президенту Дональду Трампу", — пишет издание со ссылкой на два анонимных источника.

"Участвуют в расследовании ФБР, ЦРУ, Агентство национальной безопасности, министерство юстиции, сеть по расследованию финансовых преступлений Минфина и представители офиса директора национальной разведки", — говорится в сообщении.

По данным McClatchyDC, представители правоохранительных органов расследуют также предположения, что Кремль финансировал кампанию Трампа через пенсии, которые выплачиваются российским гражданам, проживающим в США на временной или постоянной основе. Предполагается, что эти деньги могли использоваться для "оплаты услуг хакеров в США" или для "выплаты денег посредникам, которые потом стали бы платить хакерам".

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Впервые обвинения, что российские пенсионеры будто бы финансируют Трампа, прозвучали в статье журнала Newsweek в начале ноября, но не получили распространения. Американские спецслужбы отказываются комментировать расследование и сам факт его проведения, ссылаясь на политику конфиденциальности. Штаб Трампа отказался комментировать подобные обвинения.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщил, что спецслужбы США сообщили уходящему президенту страны Бараку Обаме и избранному президенту Дональду Трампу о своих подозрениях относительно того, что некие "российские агенты" обладают компрометирующей информацией о миллиардере, но при этом точных подтверждений этих предположений у американского разведсообщества нет. По информации телеканала, данные предположения содержались в кратком обзоре из двух страниц, который был приложен к докладу спецслужб США. В распоряжение телеканала попали записи, состоящие из 35 страниц, на основе которых был сделан этот обзор, где не приводятся подробности или информация об источниках.

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Анонимный доклад на эту тему опубликовал ресурс BuzzFeed. В Кремле на это ответили, что Россия не собирает порочащих сведений на кого бы то ни было, а работает лишь в интересах глобального мира и безопасности.