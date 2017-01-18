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    Администрация Трампа выработает план политики в отношении РФ - Хейли

    Тема:

    Смена власти в США (474)

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    Кандидат на должность постоянного представителя США при ООН Никки Хейли сообщила, что разработан план в отношении России, какие нарущение Федерацией приведут к дополнительным санкциям.
    Никки Хейли
    wikipedia

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Администрация избранного президента США Дональда Трампа после его вступления в должность намерена составить план политики в отношении России, сообщила кандидат на должность постоянного представителя США при ООН Никки Хейли.

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    "Это важно, чтобы мы — Совет национальной безопасности и избранный президент — собрались и выработали план в отношении России: что нам ожидать от них… какие нарушения (РФ) приведут к дополнительным санкциям", — заявила Хейли на слушаниях в сенате, где обсуждается ее кандидатура на должность постпреда в ООН.

    Таким образом Хейли ответила на вопрос сенаторов о том, поддерживает ли она введение дополнительных санкций против РФ.

    В случае своего утверждения, Хейли сменит на посту постпреда США при ООН Саманту Пауэр, известную своей жесткой антироссийской позицией, как, впрочем, и многие другие члены администрации уходящего президента Барака Обамы.

    Хейли занимала пост губернатора штата Южная Каролина с 2011 года.

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