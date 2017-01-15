Трамп ожидает извинений от прессы и разведки за компромат о связях с РФ

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Избранный президент США Дональд Трамп считает, что разведка и американские СМИ, которые опубликовали компромат на него, должны принести извинения за это.

Анонимный документ, рассказывающий, что некие "российские агенты" якобы обладают компрометирующей информацией о Трампе, был опубликован ресурсом BuzzFeed, сразу заявившим, что доклад составил "человек, назвавший себя бывшим сотрудником британской разведки".

Сам Трамп ранее неоднократно опровергал подобные заявления и утверждал, что он никак не связан с Россией и не общается с российскими властями. Трамп заявлял, что американская разведка признала опубликованный компромат фальшивкой. По его словам, BuzzFeed ответит за публикацию анонимного документа с "компроматом". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил журналистам, что сообщения о якобы имеющейся у России "компрометирующей информации" относительно Трампа — "абсолютная утка, абсолютная фабрикация и абсолютная чушь".

"Те руководители разведки сделали ошибку, когда люди делают ошибки, они должны извиняться. СМИ должны также извиниться", — написал Трамп в воскресенье в своём микроблоге в Twitter. Он отметил, что "имел полное право злиться".

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 января 2017 г.

Ранее, в ходе своей первой после избрания пресс-конференции Трамп обрушился с жёсткой критикой на СМИ, которые опубликовали этот доклад. Избранный президент заявил, что утечки и фальшивки в его адрес исходили от спецслужб и экс-сотрудников спецслужб. Трамп назвал "позорным и постыдным для разведывательного агентства выпускать такую информацию", это "нечто из того, что могла бы сделать и делала нацистская Германия".

Директор ЦРУ в уходящей администрации Барака Обамы Джон Бреннан в интервью Fox News осудил сравнение Трампом поведения спецслужб с действиями нацистов. Как сообщали СМИ, документы целому ряду лиц, в частности — в ФБР, передал агент британской разведки МИ-6 Кистофер Стил, чтобы найти подтверждение полученной им информации о связях избранного президента США с Москвой. Но факты, упомянутые в них, не подтвердились.