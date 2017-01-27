Советник Трампа подтвердила обсуждение вопроса о снятии санкций с РФ

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Старший советник президента США Келлианн Конуэй заявила в интервью телеканалу Fox News, что вопрос отмены санкций против РФ обсуждается.

"Все это обсуждается", — ответила она на вопрос журналистов телеканала о том, будет ли эта тема среди тех, о которых поговорят президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин в ходе запланированного телефонного звонка.

Конуэй отметила, что все это делается в контексте "улучшения отношений с различными иностранными лидерами и державами". Россию она назвала "еще одной страной, которая имеет соответствующие ресурсы и готова примкнуть к США для того, чтобы вместе уничтожить радикальный исламский терроризм".

Ранее Конуэй сообщила в интервью телеканалу CBS, что Трамп и Путин в ходе телефонного разговора обсудят, как "побороть радикальный исламский терроризм", а также ряд других вопросов.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее подтвердил, что Путин в субботу вечером проведет телефонный разговор с Трампом. Планируется, что российский президент поздравит Трампа со вступлением в должность, также, возможно, стороны обменяются мнениями по основным параметрам текущего состояния двусторонних отношений.