Трамп: говорить о снятии санкций с РФ рано

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Говорить о снятии санкций с РФ пока рано, заявил президент США Дональд Трамп.

Трампа спросили, будет ли он вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным и готов ли Трамп снять санкции с России.

"Насколько я знаю, звонок (Путину) запланирован, посмотрим, что выйдет. Что касается санкций, то пока рано об этом говорить, но мы надеемся в идеале иметь хорошие отношения со всеми странами", — сказал Трамп.

"Нет гарантий, но если мы можем этого достичь, это будет положительным", — сказал Трамп на пресс-конференции с премьером Великобритании Терезой Мэй.

Президент США повторил, что надеется на хорошие отношения с российским президентом и совместную борьбу с терроризмом.

"Я надеюсь, что у нас будут фантастические отношения", — сказал Трамп. "Это возможно. Возможно, этого и не будет. Посмотрим, что будет. Я буду очень твердо, крепко представлять американский народ. Если у нас будут отличные отношения с Россией и другими странами, если мы будем вместе преследовать ИГ, которых необходимо остановить — это зло, которое необходимо остановить, — это хорошо, а не плохо. Как будут развиваться отношения, я смогу вам сказать позже", — сказал Трамп.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее подтвердил, что Путин в субботу вечером проведет телефонный разговор с Трампом. Планируется, что российский президент поздравит Трампа со вступлением в должность, также, возможно, стороны обменяются мнениями по основным параметрам текущего состояния двусторонних отношений.