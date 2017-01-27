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    Трамп: говорить о снятии санкций с РФ рано

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    Президентство Трампа: протесты, первые указы (680)

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    Президент США Дональд Трамп сообщил, что рассчитывает выстроить хорошие отношение со всеми странами, но говорить об отмене антироссийских санкций еще рано.
    Президент США Дональд Трамп на инаугурации
    REUTERS Carlos Barria/REUTERS

    КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Говорить о снятии санкций с РФ пока рано, заявил президент США Дональд Трамп.

    Кандидат политических наук Владимир Кушниренко
    Голос Столицы
    Кушниренко: Трамп использует избитые методы устрашения

    Трампа спросили, будет ли он вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным и готов ли Трамп снять санкции с России.

    "Насколько я знаю, звонок (Путину) запланирован, посмотрим, что выйдет. Что касается санкций, то пока рано об этом говорить, но мы надеемся в идеале иметь хорошие отношения со всеми странами", — сказал Трамп.

    "Нет гарантий, но если мы можем этого достичь, это будет положительным", — сказал Трамп на пресс-конференции с премьером Великобритании Терезой Мэй.

    Президент США повторил, что надеется на хорошие отношения с российским президентом и совместную борьбу с терроризмом.

    "Я надеюсь, что у нас будут фантастические отношения", — сказал Трамп. "Это возможно. Возможно, этого и не будет. Посмотрим, что будет. Я буду очень твердо, крепко представлять американский народ. Если у нас будут отличные отношения с Россией и другими странами, если мы будем вместе преследовать ИГ, которых необходимо остановить — это зло, которое необходимо остановить, — это хорошо, а не плохо. Как будут развиваться отношения, я смогу вам сказать позже", — сказал Трамп.

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    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее подтвердил, что Путин в субботу вечером проведет телефонный разговор с Трампом. Планируется, что российский президент поздравит Трампа со вступлением в должность, также, возможно, стороны обменяются мнениями по основным параметрам текущего состояния двусторонних отношений.

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