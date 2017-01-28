США не сделают первый шаг в снятии санкций с РФ - Кучухидзе

КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. О возможности снятия Дональдом Трампом санкций с России заговорили американские аналитики. В частности, представитель аналитического центра Atlantic Council (США) Фабрис Потье со ссылкой на свои источники написал в Твиттере, что в Администрации президента Трампа подготовили указ о снятии санкций с России. А 15 января в интервью британскому изданию The Times Трамп заявил, что согласится на отмену некоторых санкций, если ему удастся договориться с Москвой о значительном сокращении ядерных вооружений.

Какова вероятность того, что Трамп готовится снять санкции с России, в эфире радиостанции "Голос Столицы" спрогнозировал политолог-международник Антон Кучухидзе.

"Сейчас однозначно можно констатировать, что команда Трампа готовит различные подходы к России, и говорить о снятии санкций пока рано, тем более, что из слов Трампа мы можем сделать вывод, что они не будут делать первых шагов до тех пор, пока не получат от России желаемого. Сейчас первое, что было озвучено, — это сокращение ядерного арсенала. Как Россия согласится сократить ядерный арсенал, если они провозгласили программу по модернизации ядерных сил, — это большой вопрос. То есть, сначала однозначно будут переговоры, а вот какой будет результат переговоров — это тоже открытый вопрос", — считает Кучухидзе.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее подтвердил, что Путин в субботу вечером проведет телефонный разговор с Трампом. Планируется, что российский президент поздравит Трампа со вступлением в должность, также, возможно, стороны обменяются мнениями по основным параметрам текущего состояния двусторонних отношений.