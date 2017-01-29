Трамп и Путин не обсуждали санкции против РФ – Белый дом

КИЕВ, 29 янв – РИА Новости Украина. Вопрос санкций, введенных администрацией Барака Обамы против России, не обсуждался между президентами США и РФ в ходе телефонной беседы в субботу. Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Как сообщается, администрация США пока не приняла решение относительно снятия или сохранения санкций.

Путин и Трамп в субботнем телефонном разговоре обсудили целый ряд вопросов, включая ситуацию в Сирии и в Украине. Стороны в числе прочего отметили важность объединения усилий в борьбе с международным терроризмом. Непосредственно перед этим Трамп провел переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, а после разговора с российским лидером побеседовал с президентом Франции Франсуа Олландом.

"Мы еще не приняли никакого решения по санкциям… Это не обсуждалось вчера во время телефонного разговора", — заявил Спайсер в воскресенье в интервью телеканалу ABC.

В то же время пресс-секретарь отметил, что "президент ничего не исключает", назвав при этом Трампа "переговорщиком мирового уровня".

"Он (Трамп) не приходит к людям и не говорит им, что он намерен исключить (из переговорного процесса), чтобы добиться лучшей возможной сделки для этой страны (США)", — добавил Спайсер.

Он подтвердил, что администрация США намерена обсуждать с Россией борьбу с терроризмом, в том числе в Сирии, и "кризис в Алеппо".

"Есть область, где мы должны работать с ними (РФ) вместе, если мы собираемся победить ИГ. Думаю, это первый шаг", — сказал Спайсер.

Напомним, президент Франции Франсуа Олланд во время телефонного разговора с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом отметил, что отменять санкции, введенные против России, можно только после реализации Минских соглашений.