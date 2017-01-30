Юнкер о санкциях против РФ: время для изменений не пришло

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. В Евросоюзе считают, что еще не пришло время ставить вопрос об отмене санкций в отношении России, заявил в понедельник глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

"Я не считаю, что у нас между президентом и Еврокомиссией большие разногласия в том, что касается санкций в отношении России. Мы приняли все решения, эти решения остаются в силе. Когда нам придется вернуться к этим решениям, мы посмотрим. Но время для изменений не пришло", — сказал он, отвечая на вопрос журналиста после встречи с президентом Болгарии Руменом Радевым.

Ранее Радев заявил, что не видит практической пользы от санкций ЕС против России, тогда как "потери очевидны".

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Украине. В конце июля ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали говядина, свинина, птица, колбасы, рыба, овощи, фрукты, молочная продукция и ряд других продуктов.

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