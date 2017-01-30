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    Судьба Украины и Порошенко решится не в Вашингтоне - Бондаренко

    Тема:

    Президентство Трампа: переговоры с мировыми лидерами (735)

    (обновлено: )129321
    По мнению политического эксперта Костя Бондаренко, мировые лидеры пока не определились с своей окончательной позицией по Украине.
    Директор Фонда украинской политики Кость Бондаренко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в субботнем телефонном разговоре обсудили целый ряд вопросов, включая ситуацию в Сирии и в Украине.

    Лидеры держав убеждены, что нельзя позволить превратить украинский кризис в застарелый, нужна активизация усилий в решении этого вопроса, сказал журналистам в понедельник пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

    Телефонные переговоры Дональда Трампа
    Sean Spicer / Twitter
    Разговор Путина и Трампа: новый тон, Сирия и Украина

    Также в субботу Дональд Трамп провел в телефонном режиме пообщался с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, а также президентом Франции Франсуа Олландом.

    Политический эксперт, директор Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко считает, что пока еще рано делать выводы после разговоров лидеров мировых держав. 

    "Пока что разговор Владимира Путина с Дональдом Трампом, а также Трампа с европейскими лидерами ничего не значит для Украины. По большому счету, это были ознакомительные разговоры, так что, говорить о каких-то принятых решениях для Украины и ее руководства пока что преждевременно. Украину если обсуждали, то разве что в контексте пока еще существующих противоречий и того, в какой степени та или иная сторона переговоров может принять участие в решении украинских проблем", — отметил Бондаренко.

    Также эксперт прокомментировал сегодняшний визит президента Украины Петра Порошенко в Берлин на встречу с канцлером Германии.

    "Скорее всего, судьба Украины и ее президента, скорее всего, будет решаться уже не в Вашингтоне. Вероятно, на встрече Меркель и Порошенко будут обсуждаться вопрос выполнения Минских соглашений. Наверняка будет затронута тема возможностей, которые сегодня открываются перед Украиной, а также шагов, которые необходимо сделать в этом направлении. Сложно сказать, чего ждать от встречи в Берлине. По крайней мере все предыдущие решения, которые утверждались на подобных встречах оказывались нерабочими", - считает политолог.

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    По его словам, первые выводы о политике Запада в отношении можно будет сделать уже через несколько недель.

    "Судить о том, чем закончатся все эти переговоры можно будет уже через несколько недель, по  делам и поступкам будет понятно, о чем говорили в Берлине. В целом, уже сейчас можно констатировать, что вопросы, касающиеся Украины на сегодняшний день решаются за пределами нашего государства",  - подытожил Бондаренко.

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