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    Олланд - Трампу: отменять санкции против РФ можно после реализации "Минска"

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    Президентство Трампа: переговоры с мировыми лидерами (715)

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    Согласно заявлению Елисейского дворца, санкции, наложенные на РФ из-за ситуации в Украине, могут быть сняты только тогда, когда ситуация на востоке страны будет урегулирована с полной реализацией минских соглашений.
    Франсуа Олланд
    REUTERS/Stephane Mahe

    КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Президент Франции Франсуа Олланд во время телефонного разговора с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом отметил, что отменять санкции, введенные против России, можно только после реализации Минских соглашений.

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    Как сообщает Deutsche Welle, также во время телефонного разговора 28 января президент Франции призвал своего американского коллегу поддерживать Европейский союз во всех сферах, включая оборонную. В частности, в сообщении пресс-службы президента Франции говорится, что он подчеркнул, что НАТО является "незаменимым".

    Президент Франции также подчеркнул важность Парижского климатического соглашения, из-под которого ранее Трамп обещал отозвать подпись американского президента.

    Кроме того, французский лидер предостерег американского коллегу от экономических и политических последствий политики протекционизма.

    "В нестабильном и неопределенном мире поворот к себе (внутрь себя) будет тупиком", — цитирует слова Олланда его пресс-служба.

    Вместе с тем, французский президент поднял и украинский вопрос, настояв, что санкции с России можно снимать только при условии выполнения Минских соглашений.

    "Что касается России, глава государства подтвердил свое стремление продолжать и интенсифицировать диалог по всем вопросам. Он настоял, что санкции, наложенные из-за ситуации в Украине, могут быть сняты только тогда, когда ситуация на востоке страны будет урегулирована с полной реализацией Минских соглашений", — отмечается в заявлении Елисейского дворца.

    Ранее министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль также заявил, что санкции с РФ могут быть сняты при условии реализации минских соглашений.

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