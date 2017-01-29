Олланд - Трампу: отменять санкции против РФ можно после реализации "Минска"

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КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Президент Франции Франсуа Олланд во время телефонного разговора с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом отметил, что отменять санкции, введенные против России, можно только после реализации Минских соглашений.

Как сообщает Deutsche Welle, также во время телефонного разговора 28 января президент Франции призвал своего американского коллегу поддерживать Европейский союз во всех сферах, включая оборонную. В частности, в сообщении пресс-службы президента Франции говорится, что он подчеркнул, что НАТО является "незаменимым".

Президент Франции также подчеркнул важность Парижского климатического соглашения, из-под которого ранее Трамп обещал отозвать подпись американского президента.

Кроме того, французский лидер предостерег американского коллегу от экономических и политических последствий политики протекционизма.

"В нестабильном и неопределенном мире поворот к себе (внутрь себя) будет тупиком", — цитирует слова Олланда его пресс-служба.

Вместе с тем, французский президент поднял и украинский вопрос, настояв, что санкции с России можно снимать только при условии выполнения Минских соглашений.

"Что касается России, глава государства подтвердил свое стремление продолжать и интенсифицировать диалог по всем вопросам. Он настоял, что санкции, наложенные из-за ситуации в Украине, могут быть сняты только тогда, когда ситуация на востоке страны будет урегулирована с полной реализацией Минских соглашений", — отмечается в заявлении Елисейского дворца.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль также заявил, что санкции с РФ могут быть сняты при условии реализации минских соглашений.