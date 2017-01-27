Санкции против РФ лишили Венгрию $6 млрд прибыли – МИД

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Санкции ЕС против России являются бесполезными и привели Венгрию к упущенным возможностям по экспорту на миллиарды долларов, заявил министр иностранных дел страны Петер Сиярто, передает в пятницу агентство Рейтер.

"Санкции бесполезные – такова позиция Венгрии", — сказал Сиярто. По его мнению, потери выгодных экспортных возможностей Венгрии в результате антироссийских санкций оцениваются в 6,5 миллиарда долларов.

Венгерский министр отметил, что Будапешт не расценивает Москву как угрозу и выступает за отмену санкций против РФ, говорится в сообщении.

"Я не вижу Россию как угрозу Венгрии. Я понимаю и уважаю наших польских друзей, у балтийских друзей другая позиция по этому поводу… Россия не нападет на членов НАТО. Не считаю, что это в интересах России", — сказал Сиярто.

Премьеры Польши и Латвии Беата Шидло и Марис Кучинскис в ходе переговоров 26 января в Варшаве обсудили вопросы безопасности, в частности, сотрудничество в рамках НАТО, противодействие гибридным угрозам и действия со стороны России. По итогам встречи, польский премьер не уточнила, какие конкретно действия России они обсуждали на встрече.

Сейм Польши в середине ноября принял закон о созыве войск территориальной обороны, которые, по словам польского министра обороны Антони Мачеревича, являются наиболее эффективным способом противодействия или воспрепятствования действиям со стороны России.

Говоря о заявлениях о якобы существующей угрозе со стороны РФ прибалтийским странам и Польше, глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом для того, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.