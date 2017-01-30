Погребинский: Украина на пороге нового глобального кризиса

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Петр Порошенко полетел в Германию, продолжается новый этап "блокады Донбасса", а политсилы всерьез готовятся к выборам. Свое мнение об этих вопросах в интервью РИА Новости Украина выразил политолог, директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Петр Порошенко отправился в Германию, где у него запланирована встреча с канцлером Ангелой Меркель. На ваш взгляд, к чему приведет визит украинского президента? Какие результаты принесет?

— Я думаю, что, на самом деле, для Меркель Порошенко и вообще Украина — это тот самый чемодан без ручки: его бросить невозможно — уже приняли на себя ответственность, — а тащить очень сложно, особенно в ситуации изменившейся администрации в Соединенных Штатах Америки.

Поэтому ожидать там… Возможно, какие-то риторически привычные слова о том, что "Европа поддерживает территориальную целостность и хочет выполнения минских соглашений" — это все прозвучит, но рассчитывать на то, что, особенно, после слов Трампа в адрес Маккейна — очень жестких, — после этого рассчитывать на то, что Меркель вместе с Порошенко будет противостоять этой позиции Трампа — это просто совершенно нереально.

Меркель сейчас попытается вписаться в трамповскую логику. Насколько это ей удастся — это другой вопрос. Я думаю, что если не удастся, вообще возникнет вопрос, сможет ли она, ее партия победить на предстоящих выборах в Германии.

Продолжается железнодорожная "блокада Донбасса". Как вы считаете, насколько длительной она будет и к чему способна привести?

— Я не думаю, что она продлится достаточно (долго), потому что подобные вещи без государственной поддержки серьезно длится не могут. А похоже, что государство не готово к этой поддержке — она (блокада) будет только будет во вред самому государству.

Что-то перекрыть — ну перекроют, перестанут поставлять уголь. И тогда у нас начнутся веерные отключения света — это как раз может быть той искрой, которая свалит этот режим вообще. Поэтому я думаю, это долго не продлится.

Вновь активно заговорили о возможных досрочных парламентских выборах, появились слухи, что готовится некая информационная атака на главу МВД Арсена Авакова. Существуют ли предпосылки для выборов в 2017 году, видите ли вы их?

— Порошенко пока не подготовил почву, чтобы эти выборы состоялись. Он, в принципе, по-видимому смирится с необходимостью проведения внеочередных выборов. Но ему нужно ускоренными темпами подготовить для этого почву. Например, сформировать какие-то партнерские отношения с теми, с кем вместе сможет составить коалицию. Сегодня нет информации, которая бы говорила, что у него потенциально такая возможность есть.

Но Порошенко тоже тянуть далеко нельзя. Потому что неизвестно, возможно, вдруг появятся какие-то шансы возрождения у "Народного фронта" Яценюка.

Порошенко бы сейчас хорошо, если бы он смог договориться с какими-то партнерами, которые выступают за мир — "Оппоблок", группы "Видродження" и прочее, — которые могут составить с ним в дальнейшей большинство. Но для этого ему нужно избавиться от Авакова и вообще не допустить проведения в парламент с серьезными цифрами Тимошенко и Яценюка. Хотя они противостоят друг другу и не могут быть в одной коалиции, но все равно они отберут голоса.

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Если выборы — к концу, то никто ничего сказать не может (в смысле рейтингов политических сил — Ред.). А сегодня понятно, что "Народный фронт" не проходит. А Тимошенко — весь вопрос в том, как будут с ней работать. Я считаю, что у нее очень неустойчивая позиция, электорат, который будет разбираться по частям и это не большая проблема. Тот же самый "Народный фронт" будет у нее отбирать — не пройдет (в парламент), но отберет пару процентов, и другие.

Так что весь вопрос — в поиске для Порошенко партнеров, с которыми он мог бы составить большинство.