Донецк и часть Макеевки остались без воды - спецкор

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. В результате активных боевых действий в среду около девяти часов утра была обесточена Верхнекальмиусская фильтровальная станция, вследствие чего подача воды в Донецк и часть Макеевки остановлена полностью, сообщает корреспондент РИА Новости Украина.

Вооруженные силы Украины и ополченцы заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая–Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле чрезвычайно обеспокоены происходящим на линии соприкосновения в Донбассе.

В связи с остановкой работы Верхнекальмиусской станции, местные власти сообщили о переходе на ночной режим подачи воды в Донецке. В данный момент коммунальные службы задействуют все усилия на сохранение запасов воды для сетей теплоснабжения.

В то же время ремонтно-восстановительные работы на поврежденных коммуникациях сейчас затруднены из-за непрекращающихся перестрелок в окрестностях Донецка.

"Сегодня в 09.30 в результате боевых действий обесточена Верхнекальмиусская фильтровальная станция. Поврежден третий электрический ввод (линия электропередачи 35 кВ). Подача воды на город Донецк, а также на Червоногвардейский район Макеевки остановлена полностью", — сообщили в компании "Вода Донбасса".

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Ранее коммунальщики сообщали, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения. Сообщалось, что в связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП, после чего глава государства Петр Порошенко прервал свой визит в Германию.