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    Происшествия

    В результате обстрела Макеевки ранены два мирных жителя

    Тема:

    Донецк-Ясиноватая-Авдеевка: тяжелые бои в Донбассе (409)

    (обновлено: )31504
    Пострадавшие в Макеевке госпитализированы. Также сообщается, что в Донецке в результате обстрелов за сутки пострадали три человека, 20 домов и участок газопровода повреждены.
    Последствия обстрелов в Макеевке
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. В результате обстрела Макеевки в среду утром получили ранения два мирных жителя, сообщили РИА Новости в администрации города, подконтрольной ДНР.

    Последствия артобстрела Донецка
    dan-news.info
    Донецк: последствия артиллерийского обстрела

    "В результате обстрела сегодня утром ранены два человека. Это шахтеры шахты Щегловская-Глубокая, которые шли на работу. Оба госпитализированы, один в тяжелом состоянии, он на операции", — сказали в администрации.

    Информация о пострадавших и разрушениям уточняется.

    Также сообщается, что три человека пострадали, почти 20 домов и участок газопровода повреждены в Донецке за минувшие сутки из-за обстрелов.

    "По имеющимся у нас данным, пострадали три человека, обстрелам подвергались Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы города. Повреждены 19 домов и газопровод", — говорится в сообщении администрации, подконтрольной ДНР.

    Ранее Вооруженные силы Украины и ополченцы заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая–Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле чрезвычайно обеспокоены происходящим на линии соприкосновения в Донбассе. 

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    Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения. Сообщалось, что в связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП, тогда как глава государства Петр Порошенко прервал свой визит в Германию.

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