В Макеевке обстреляли больницу, пациентов эвакуируют в убежище

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. В Макеевке подверглась обстрелу больница №2, пациентов эвакуируют, сообщили РИА Новости во вторник в администрации города, которая подконтрольна ДНР.

"Зафиксировано два попадания на территорию городской больницы №2. Предпринимаются меры для обеспечения безопасности, пациенты больницы сейчас в убежище", — заявили в мэрии.

По данным администрации Макеевки, обстрел в этом районе продолжается. Власти, подконтрольные ДНР, не исключают, что пациентов придется эвакуировать в другие медицинские учреждения.

"Повреждены жилые домостроения по улице Ферганская, имеются разрушения по Коккинаки и Кирова. Имеются попадания в общеобразовательную школу №21 по улице Глинки", — добавили в администрации.

Ранее Вооруженные силы Украины и ополченцы заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая–Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле чрезвычайно обеспокоены происходящим на линии соприкосновения в Донбассе.

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Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения. Сообщалось, что в связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП, вследствие чего глава государства Петр Порошенко прервал свой визит в Германию.