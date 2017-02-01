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    В Макеевке обстреляли больницу, пациентов эвакуируют в убежище

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    Донецк-Ясиноватая-Авдеевка: тяжелые бои в Донбассе (417)

    (обновлено: )50504
    Сообщается, что при обстреле повреждены жилые домостроения по улице Ферганская, имеются разрушения по Коккинаки и Кирова. Также есть попадания в общеобразовательную школу №21 по улице Глинки.
    Последствия обстрелов в Макеевке. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. В Макеевке подверглась обстрелу больница №2, пациентов эвакуируют, сообщили РИА Новости во вторник в администрации города, которая подконтрольна ДНР.

    Последствия артобстрела Донецка
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    "Зафиксировано два попадания на территорию городской больницы №2. Предпринимаются меры для обеспечения безопасности, пациенты больницы сейчас в убежище", — заявили в мэрии.

    По данным администрации Макеевки, обстрел в этом районе продолжается. Власти, подконтрольные ДНР, не исключают, что пациентов придется эвакуировать в другие медицинские учреждения.

    "Повреждены жилые домостроения по улице Ферганская, имеются разрушения по Коккинаки и Кирова. Имеются попадания в общеобразовательную школу №21 по улице Глинки", — добавили в администрации.

    Ранее Вооруженные силы Украины и ополченцы заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая–Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле чрезвычайно обеспокоены происходящим на линии соприкосновения в Донбассе. 

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    Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения. Сообщалось, что в связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП, вследствие чего глава государства Петр Порошенко прервал свой визит в Германию.

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