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    Донецк: последствия артиллерийского обстрела

    Тема:

    Донецк-Ясиноватая-Авдеевка: жестокие бои в Донбассе (402)

    (обновлено: )38502
    Последствия артобстрела Донецка
    Последствия артобстрела Донецка
    Последствия артобстрела Донецка
    Последствия артобстрела Донецка
    Последствия артобстрела Донецка
    Последствия артобстрела Донецка
    Последствия артобстрела Донецка
    Последствия артобстрела Донецка
    Последствия артобстрела Донецка
    dan-news.info
    Последствия артобстрела Донецка
    Последствия артобстрела Донецка
    dan-news.info
    Последствия артобстрела Донецка
    Последствия артобстрела Донецка
    dan-news.info
    Последствия артобстрела Донецка
    Последствия артобстрела Донецка
    dan-news.info
    Последствия артобстрела Донецка
    Последствия артобстрела Донецка
    dan-news.info
    Последствия артобстрела Донецка
    Последствия артобстрела Донецка
    dan-news.info
    Последствия артобстрела Донецка
    Последствия артобстрела Донецка
    dan-news.info

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    Последствия артобстрела Донецка

    В зоне проведения антитеррористической операции наблюдается эскалация конфликта. В сети появились фотографии разрушений в результате артиллерийского обстрела Донецка.

    Ранее Вооруженные силы Украины и ополченцы заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая–Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле чрезвычайно обеспокоены происходящим на линии соприкосновения в Донбассе. 

    Читайте также: Кто? Кого? За что? Соцсети обсудили обстрелы Авдеевки

    Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения. Сообщалось, что в связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП, тогда как глава государства Петр Порошенко прервал свой визит в Германию.

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