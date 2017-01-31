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    Фотоитоги 31 января: обстрелы в Донбассе, "ключи" от Евровидения

    Тема:

    Донецк-Ясиноватая-Авдеевка: жестокие бои в Донбассе (382)

    (обновлено: )98
    Поврежденная крыша 9-ти этажного жилого здания по улице Куйбышева в Донецке, пострадавшая в результате обстрела
    Ситуация в Авдеевке после обстрелов
    Украинские военные в Авдеевке
    Совещание Порошенко с силовиками
    Церемония передачи символического ключа Евровидения мэру Киева Виталию Кличко от президента горсовета Стокгольма Евы Луизы Эрландссон Слорак
    Участники акции против контроля олигархами объектов энергетики в Украине жгут флаг компании ДТЭК у главного офиса ПАО ДТЭК Западэнерго во Львове
    Участники митинга против указа президента США Дональда Трампа об эмигрантах в Вашингтоне
    Последствия обстрела Донецкой фильтровальной станции
    Два корпуса гостиницы сгорели на горнолыжном курорте Драгобрат в Закарпатской области сгорели. Очагом пожара стал чердак одного из частных двухэтажных деревянных садовых домиков площадью 8х8 м
    В Донецке все 207 горняков выведены из обесточенной в результате обстрела шахты имени Засядько
    Поврежденная крыша 9-ти этажного жилого здания по улице Куйбышева в Донецке, пострадавшая в результате обстрела
    Поврежденная крыша 9-ти этажного жилого здания по улице Куйбышева в Донецке, пострадавшая в результате обстрела.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация в Авдеевке после обстрелов
    Ситуация в Авдеевке после обстрелов.
    vk.com/my_avdeevka
    Украинские военные в Авдеевке
    Украинские военные в Авдеевке.
    Вячеслав Аброськин/Facebook
    Совещание Порошенко с силовиками
    Совещание Порошенко с силовиками.
    twitter.com/stsegolko
    Церемония передачи символического ключа Евровидения мэру Киева Виталию Кличко от президента горсовета Стокгольма Евы Луизы Эрландссон Слорак
    Церемония передачи символического ключа Евровидения мэру Киева Виталию Кличко от президента горсовета Стокгольма Евы Луизы Эрландссон Слорак.
    Украинское фото
    Участники акции против контроля олигархами объектов энергетики в Украине жгут флаг компании ДТЭК у главного офиса ПАО ДТЭК Западэнерго во Львове
    Участники акции против контроля олигархами объектов энергетики в Украине жгут флаг компании "ДТЭК" у главного офиса ПАО "ДТЭК Западэнерго" во Львове.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Участники митинга против указа президента США Дональда Трампа об эмигрантах в Вашингтоне
    Участники митинга против указа президента США Дональда Трампа об эмигрантах в Вашингтоне.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия обстрела Донецкой фильтровальной станции
    Последствия обстрела Донецкой фильтровальной станции.
    dan-news.info
    Два корпуса гостиницы сгорели на горнолыжном курорте Драгобрат в Закарпатской области сгорели. Очагом пожара стал чердак одного из частных двухэтажных деревянных садовых домиков площадью 8х8 м
    Два корпуса гостиницы сгорели на горнолыжном курорте Драгобрат в Закарпатской области сгорели. Очагом пожара стал чердак одного из частных двухэтажных деревянных садовых домиков площадью 8х8 м.
    0312.ua
    В Донецке все 207 горняков выведены из обесточенной в результате обстрела шахты имени Засядько
    В Донецке все 207 горняков выведены из обесточенной в результате обстрела шахты имени Засядько.
    REUTERS Alexander Ermochenko

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    Поврежденная крыша 9-ти этажного жилого здания по улице Куйбышева в Донецке, пострадавшая в результате обстрела.

    Вооруженные силы Украины и ополченцы заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая–Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле чрезвычайно обеспокоены происходящим на линии соприкосновения в Донбассе. 

    Министр иностранных дел Украины заявил о восьми погибших силовиках в результате обострения ситуации в Донбассе.

    Читайте также: Кто? Кого? За что? Соцсети обсудили обстрелы Авдеевки

    Мэр Стокгольма Ева Луиза Эрландссон Слорак передала символические ключи Евровидения мэру Киева Виталию Кличко. Киевский градоначальник отметил, что город ожидает более 20 тысяч гостей. Так же во вторник состоялась жеребьевка, в результате которой определился порядок выступления артистов в полуфиналах песенного конкурса.

    Смотрите также: Жеребьевка Евровидения-2017 в Киеве

    Два корпуса гостиницы сгорели на горнолыжном курорте Драгобрат в Закарпатской области сгорели. Очагом пожара стал чердак одного из частных двухэтажных деревянных садовых домиков площадью 8х8 м. К тушению привлекалось 13 человек личного состава и 3 единицы спецтехники.

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