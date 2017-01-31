Фотоитоги 31 января: обстрелы в Донбассе, "ключи" от Евровидения

Вооруженные силы Украины и ополченцы заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая–Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле чрезвычайно обеспокоены происходящим на линии соприкосновения в Донбассе.

Министр иностранных дел Украины заявил о восьми погибших силовиках в результате обострения ситуации в Донбассе.

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Мэр Стокгольма Ева Луиза Эрландссон Слорак передала символические ключи Евровидения мэру Киева Виталию Кличко. Киевский градоначальник отметил, что город ожидает более 20 тысяч гостей. Так же во вторник состоялась жеребьевка, в результате которой определился порядок выступления артистов в полуфиналах песенного конкурса.

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Два корпуса гостиницы сгорели на горнолыжном курорте Драгобрат в Закарпатской области сгорели. Очагом пожара стал чердак одного из частных двухэтажных деревянных садовых домиков площадью 8х8 м. К тушению привлекалось 13 человек личного состава и 3 единицы спецтехники.