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    Политика

    Порошенко: силовики не стреляют по жилым кварталам Донецка и Ясиноватой

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    Донецк-Ясиноватая-Авдеевка: жестокие бои в Донбассе (369)

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    Глава государства на совещании с силовиками отметил, что военные не отвечают огнем, когда ополченцы размещают артиллерийские системы, танки и системы залпового огня в жилых кварталах Донецка и Ясиноватой.
    Совещание Порошенко с силовиками
    twitter.com/stsegolko

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинские военные имеют право открывать ответный огонь, но не стреляют по жилым кварталам Донецка и Ясиноватой.

    Совещание Порошенко с силовиками
    Петро Порошенко/youtube
    Совещание Порошенко с силовиками по ситуации в Авдеевке

    "Наши военнослужащие 72-й бригады и других подразделений блестяще защищают позиции, никакого приказа у них не отвечать на уничтожающий огонь нет, и они имеют все возможности защищать себя", – приводит пресс-служба слова Порошенко. Это заявление он сделал на совещании с силовиками в связи с обострением ситуации в Авдеевке.

    При этом Порошенко подчеркнул, что украинские военные не отвечают огнем, когда ополченцы "размещают артиллерийские системы, танки и системы залпового огня непосредственно в жилых кварталах Донецка и Ясиноватой".

    Ранее Вооруженные силы Украины и ополченцы заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая–Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле чрезвычайно обеспокоены происходящим на линии соприкосновения в Донбассе. 

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    Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения. Сообщалось, что в связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП, тогда как глава государства Петр Порошенко прервал свой визит в Германию.

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