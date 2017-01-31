Порошенко: силовики не стреляют по жилым кварталам Донецка и Ясиноватой

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинские военные имеют право открывать ответный огонь, но не стреляют по жилым кварталам Донецка и Ясиноватой.

"Наши военнослужащие 72-й бригады и других подразделений блестяще защищают позиции, никакого приказа у них не отвечать на уничтожающий огонь нет, и они имеют все возможности защищать себя", – приводит пресс-служба слова Порошенко. Это заявление он сделал на совещании с силовиками в связи с обострением ситуации в Авдеевке.

При этом Порошенко подчеркнул, что украинские военные не отвечают огнем, когда ополченцы "размещают артиллерийские системы, танки и системы залпового огня непосредственно в жилых кварталах Донецка и Ясиноватой".

Ранее Вооруженные силы Украины и ополченцы заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая–Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле чрезвычайно обеспокоены происходящим на линии соприкосновения в Донбассе.

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Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения. Сообщалось, что в связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП, тогда как глава государства Петр Порошенко прервал свой визит в Германию.