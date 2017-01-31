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    Электроснабжение обесточенных из-за обстрела районов Донецка восстановлено

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    Авдеевка, Донецк. Активизация боев (326)

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    Как сообщил во вторник исполняющий обязанности главы администрации города Алексей Кулемзин, энергоснабжение подано на все объекты Донецка, все котельные запитаны.
    Разрушенный балкон в жилом доме по улице Партизанская в Донецке, пострадавшем в результате обстрела
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Электроснабжение обесточенных из-за обстрела районов Донецка восстановлено, сообщил во вторник исполняющий обязанности главы администрации города Алексей Кулемзин.

    "Энергоснабжение подано на все объекты города. Свет есть. Все котельные запитаны. Сейчас вернется тепло в дома", — написал Кулемзин на своей странице в Facebook.

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    Ранее в Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что в результате обстрела несколько районов Донецка остались без света, были остановлены котельные.

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