КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Электроснабжение обесточенных из-за обстрела районов Донецка восстановлено, сообщил во вторник исполняющий обязанности главы администрации города Алексей Кулемзин.

"Энергоснабжение подано на все объекты города. Свет есть. Все котельные запитаны. Сейчас вернется тепло в дома", — написал Кулемзин на своей странице в Facebook.

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Ранее в Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что в результате обстрела несколько районов Донецка остались без света, были остановлены котельные.