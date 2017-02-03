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    После ночных обстрелов Авдеевки 2 человека погибли и 3 ранены - Жебривский

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    Ночь без сна: обстрелы в Донецке и Авдеевке (522)

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    В числе раненых - офицер ГСЧС, иностранный фотокорреспондент и местная жительница, которая получила легкое ранение в результате попадания снаряда в пятиэтажку, сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
    Павел Жебривский. Архивное фото
    Slovoidilo.ua

    КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. В результате ночных обстрелов Авдеевки Донецкой области два человека погибли и трое ранены, сообщил в пятницу глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

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    "Относительно жертв обстрела, по состоянию на 08.00 информация такая: двое погибших — местная жительница и военнослужащий ГСЧС (Госслужбы по чрезвычайным ситуациям), трое раненых — офицер ГСЧС, иностранный фотокорреспондент и местная жительница, которая получила легкое ранение в результате попадания снаряда в пятиэтажку и отказалась от госпитализации. Раненым оказывается вся необходимая медицинская помощь", — написал Жебривский в Facebook.

    Ранее Вооруженные силы Украины и ополченцы заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая-Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле чрезвычайно обеспокоены происходящим на линии соприкосновения в Донбассе. 

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    Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения. Сообщалось, что в связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП, вследствие чего глава государства Петр Порошенко прервал свой визит в Германию.

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