ДНР: более 200 силовиков погибли с начала обострения в Донбассе

КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Силовики десять раз пытались прорвать позиции сил ополчения за пять дней, при этом более 200 военных погибли, около 450 были ранены, заявил журналистам заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

"С 29 января противник предпринял десять безуспешных атак наших позиций. Из них две в районе населенном пункте Коминтерново, остальные на Авдеевской промзоне. В результате провала этих непродуманных атак, по подтвержденным данным из штаба "АТО", украинские подразделения понесли потери среди личного состава: более 230 убитыми и около 450 ранеными. Также потеряли семь артиллерийских орудий, два танка, три БМП, пять автомобилей с боеприпасами", — заявил Басурин.

Ранее в пятницу замначальника объединенного оперативного штаба вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-майор Андрей Цветков заявлял, что с начала обострения ситуации в Донбассе десять силовиков погибли и 66 ранены в районе Авдеевки.

Ранее ополченцы и силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.