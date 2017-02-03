Утро в Донецке: последствия ночных обстрелов

Власти Донецка сообщают об одном погибшем и 11 раненых в результате ночного обстрела, повреждены десятки домов, газопроводы, линии электропередачи.

"В результате боевых действий в поселке Новороссийский без газа 148 домов частного сектора… В результате боевых действий обесточены улицы Советская, Шевченко, Артема, Жуковская, Чкалова, Коммунаров, Дальневосточная, Кацюбинского, Комсомольская, Пионерская, Первомайская, Кирова, Горького", — добавили в администрации.

Ранее в МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что два человека погибли и 13 получили ранения в результате обстрела Донецка из РСЗО "Ураган" минувшей ночью.

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