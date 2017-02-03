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    Утро в Донецке: последствия ночных обстрелов

    Тема:

    Ночь без сна: обстрелы в Донецке и Авдеевке (524)

    (обновлено: )49801
    Последствия ночного обстрела в Донецке
    Последствия ночного обстрела в Донецке
    Последствия ночного обстрела в Донецке
    Последствия ночного обстрела в Донецке
    Последствия ночного обстрела в Донецке
    Последствия ночного обстрела в Донецке
    Последствия ночного обстрела в Донецке
    Последствия ночного обстрела в Донецке
    Последствия ночного обстрела в Донецке
    Последствия ночного обстрела в Калининском районе Донецка.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия ночного обстрела в Донецке
    Последствия ночного обстрела в Калининском районе Донецка.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия ночного обстрела в Донецке
    Дом в Калининском районе Донецка, пострадавший при ночном обстреле.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия ночного обстрела в Донецке
    Последствия ночного обстрела в Калининском районе Донецка.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия ночного обстрела в Донецке
    Здание на Элеваторной улице в Калининском районе Донецка, пострадавшее при ночном обстреле.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия ночного обстрела в Донецке
    Последствия ночного обстрела в Калининском районе Донецка.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия ночного обстрела в Донецке
    Здание Донецкого комбината хлебопродуктов №1 в Калининском районе Донецка, пострадавшее при ночном обстреле.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия ночного обстрела в Донецке
    Последствия ночного обстрела в Калининском районе Донецка.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Последствия ночного обстрела в Калининском районе Донецка.

    Власти Донецка сообщают об одном погибшем и 11 раненых в результате ночного обстрела, повреждены десятки домов, газопроводы, линии электропередачи.

    "В результате боевых действий в поселке Новороссийский без газа 148 домов частного сектора… В результате боевых действий обесточены улицы Советская, Шевченко, Артема, Жуковская, Чкалова, Коммунаров, Дальневосточная, Кацюбинского, Комсомольская, Пионерская, Первомайская, Кирова, Горького", — добавили в администрации.

    Ранее в МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что два человека погибли и 13 получили ранения в результате обстрела Донецка из РСЗО "Ураган" минувшей ночью.

    Читайте также: Мощный взрыв на Мотеле в Донецке: кадры с места инцидента

    В конце минувшей недели ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.
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