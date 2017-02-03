Хроника 2 февраля: обстрелы Донецка и Авдеевки, заседание СБ ООН, безвиз для Грузии

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В четверг, 2 февраля, Донецк подвергся артиллерийскому обстрелу, под обстрел в Авдеевке попали пункты помощи и школа: есть жертвы. Также накануне экс-бойцы АТО и волонтеры заблокировали ж/д переезд вблизи Бахмута, а Европарламент поддержал отмену визового режима с Грузией. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Обстрел Донецка

Донецк вечером в четверг подвергся артиллерийскому обстрелу. Согласно данным ДНР, в результате обстрела погибли два человека, еще 13 получили ранения. Обстрелу подверглись несколько районов города, в том числе и район ж/д вокзала. В свою очередь пресс-центр штаба АТО заявил, что ВСУ не ведут огонь по Донецку. За минувшие сутки в зоне АТО зафиксированы 114 обстрелов, сообщает пресс-центр спецоперации. "Четверо наших ребят погибло, семнадцать — ранены", — говорится в сообщении штаба.

Пункты помощи и школа попали под обстрел в Авдеевке, есть жертвы

Пункты гуманитарной помощи в Авдеевке подверглись массированному обстрелу, в результате которого есть жертвы, сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации (ОВГА) Павел Жебривский. позже глава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин сообщил, что в результате обстрела Авдеевки погиб водитель аварийно-спасательного отряда. Ранения в живот получил подполковник службы гражданской защиты, сейчас он в реанимации.

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Экс-бойцы АТО и волонтеры заблокировали ж/д переезд вблизи Бахмута

Участники блокады железной дороги в Луганской области заявили, что перекрыли железнодорожный переезд вблизи Бахмута в Донецкой области. При этом пригородные электрички они обещали пропускать. Ранее бывшие бойцы АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск-Лисичанск-Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с ДНР и ЛНР.

Заседание СБ ООН по ситуации в Донбассе

В четверг, 2 февраля, Совет Безопасности ООН провел заседание по ситуации на востоке Украины. Помощник генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман сообщил, что "есть сообщения о жертвах среди гражданского населения, в том числе, по меньшей четырех смертях с момента эскалации ситуации 20 января". Новый постпред США при ООН Никки Хейли во время своего выступления заявила, что антироссийские санкции должны быть в силе, пока Россия не отдаст Украине контроль над Крымом.

Эсминец ВМС США вошел в Черное море для "поддержания морской безопасности"

Американский эсминец Porter вошел в четверг в акваторию Черного моря, сообщила пресс-служба шестого флота ВМС США. В сообщении утверждается, что это сделано "для проведения операций по поддержанию морской безопасности и расширению возможностей и взаимодействия с союзниками и партнерами в регионе". Отмечается, что эсминец примет участие в международных учениях "Морской щит-2017".

Суд разрешил задержать Януковича по делу о завладении "Межигорьем"

Печерский районный суд Киева разрешил задержать экс-президента Украины Виктора Януковича в рамках дела о незаконном присвоении резиденции "Межигорье" под Киевом, сообщается в судебном определении, опубликованном в Едином реестре судебных решений. Вместе с тем адвокат Януковича Виталий Сердюк заявил РИА Новости, что ему ничего не известно о таком судебном решении.

"Азов" провел "кровавый" пикет отделения "Сбербанка России" в Киеве

"Национальный корпус", созданный на базе нацбатальона "Азов", в четверг пикетировал центральный офис "дочки" российского "Сбербанка", призывая вкладчиков не хранить в нем сбережения. Участники акции в очередной раз разлили у входа красную краску, облили ею входную дверь финансового учреждения, а также обклеили здание банка плакатами с призывами к вкладчикам забрать свои средства и листовками, на которых написано, что банк будет закрыт.

Минюст выставил на продажу СИЗО Киева и Львова

Министерство юстиции Украины объявило о начале инвестиционного конкурса по продаже Лукьяновского (Киевского) и Львовского следственных изоляторов. По результатам экспертиз помещения этих СИЗО признаны непригодными для содержания людей. Первоначально Минюст проведет сбор проектных предложений, затем проведет их анализ. Затем победитель конкурса построит новое СИЗО, после чего Минюст введет его в эксплуатацию и перевезет туда заключенных.

Европарламент поддержал отмену визового режима с Грузией

Европарламент на пленарной сессии в четверг в Брюсселе проголосовал за отмену визового режима Евросоюза для Грузии. Теперь отмену визового режима для Грузии предстоит одобрить Совету ЕС. Решение вступит в силу после его публикации в официальном журнале ЕС одновременно с вступлением в силу механизма приостановки действия безвизового режима.

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В США подан коллективный иск против "миграционного указа" Трампа

Коллективный иск против указа Трампа по иммиграции подан в федеральный суд в Сиэтле, сообщает влиятельный Американский союз гражданских свобод. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ "О защите страны от въезда иностранных террористов", который запрещает въезд в США на 90 дней гражданам семи стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии. Указ вызвал уличные протесты и юридические споры.

Ежегодно 2 февраля в США и Канаде отмечается народный праздник — День сурка. Этот праздник связан с пробуждением сурка: люди наблюдают за проснувшимся зверьком и по его поведению судят о будущей погоде. Приметы, связанные с Днем сурка, таковы. Если в этот день сурок выглядывает из норы и не видит своей тени (день пасмурный), то он спокойно покидает нору — это означает, что зиме скоро конец, а весну следует ожидать раннюю. Если же сурок увидит свою тень (день солнечный), то он ее испугается и нору не покинет. Это означает, что предстоит еще 6 недель зимы.