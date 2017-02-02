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    Эсминец ВМС США вошел в Черное море для "поддержания морской безопасности"

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    Эсминец примет участие в международных учениях "Морской щит-2017". Согласно сообщению ВМС США, это сделано "для проведения операций по поддержанию морской безопасности и расширению возможностей и взаимодействия с союзниками и партнерами в регионе".
    Эсминец ВМС США Porter
    wikipedia

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Американский эсминец Porter вошел в четверг в акваторию Черного моря, сообщила пресс-служба шестого флота ВМС США.

    Американский ракетный эсминец Porter
    REUTERS Murad Sezer
    Американский ракетный эсминец Porter вошел в воды Черного моря

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    В сообщении утверждается, что это сделано "для проведения операций по поддержанию морской безопасности и расширению возможностей и взаимодействия с союзниками и партнерами в регионе".

    Отмечается, что эсминец примет участие в международных учениях "Морской щит-2017".

    Командир экипажа Эндриа Слоу напомнил, что Porter заходит в Черное море "в течение последних нескольких лет, демонстрируя нашу продолжающуюся приверженность безопасности и стабильности в регионе".

    По его словам, предстоящие в рамках нынешнего захода "операции призваны помочь улучшению взаимодействию, обмену информацией и опытом".

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