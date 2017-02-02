Эсминец ВМС США вошел в Черное море для "поддержания морской безопасности"

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Американский эсминец Porter вошел в четверг в акваторию Черного моря, сообщила пресс-служба шестого флота ВМС США.

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В сообщении утверждается, что это сделано "для проведения операций по поддержанию морской безопасности и расширению возможностей и взаимодействия с союзниками и партнерами в регионе".

Отмечается, что эсминец примет участие в международных учениях "Морской щит-2017".

Командир экипажа Эндриа Слоу напомнил, что Porter заходит в Черное море "в течение последних нескольких лет, демонстрируя нашу продолжающуюся приверженность безопасности и стабильности в регионе".

По его словам, предстоящие в рамках нынешнего захода "операции призваны помочь улучшению взаимодействию, обмену информацией и опытом".