Появились фото самолета, обстрелянного в Черном море

Министр обороны Украины Степан Полторак доложил президенту Петру Порошенко, что в Черном море во время тренировочного полета был обстрелян украинский транспортный самолет, сообщил в среду пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

"Сегодня во время тренировочного полета в морской экономической зоне Украины был обстрелян украинский транспортный самолет. Об этом президенту доложил министр обороны Степан Полторак… Экипаж не пострадал. Подробности сообщит Министерство обороны", — написал Цеголко на странице в Facebook.

По его словам, это произошло в районе Одесского газового месторождения.

По словам Полторака, был обстрелян транспортный самолет Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины Ан-26.

Напомним, 1 и 2 декабря прошли учения с ракетными стрельбами на юге Украины. Военные провели контрольно-летные испытания управляемых зенитных ракет средней дальности — С-300. Ближайшая точка приближения к воздушному пространству Крыма в ходе учений со стрельбами составляла не менее 30 километров. В пятницу, 2 декабря, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил об успешном завершении стрельб.

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