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    Киев

    Минюст выставил на продажу СИЗО Киева и Львова

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    Первый заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова сообщила, что по результатам экспертиз помещения Лукьяновского и Львовского СИЗО признаны непригодными для содержания людей.
    Киевское СИЗО
    РИА Новости Украина Сергей Тышковец

    КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Министерство юстиции Украины объявило о начале инвестиционного конкурса по продаже Лукьяновского (Киевского) и Львовского следственных изоляторов. Об этом накануне заявила первый заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова.

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    "Ожидаем, что на наши предложения отзовутся много инвесторов", — цитирует Севостьянову издание "Украинские новости".

    Она сообщила, что по результатам экспертиз помещения Лукьяновского и Львовского СИЗО признаны непригодными для содержания людей.

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    В свою очередь замминистра юстиции Денис Чернышов сообщил, что инвестконкурс будет проводиться на онлайн-платформе Европейского банка реконструкции и развития — IISS.

    Первоначально Минюст проведет сбор проектных предложений, затем проведет их анализ. Затем победитель конкурса построит новое СИЗО, после чего Минюст введет его в эксплуатацию и перевезет туда заключенных. После этого территория и помещения СИЗО в центре Киева и Львова будут переданы компании — победителю инвестконкурса.  

    Минюст уже начал сбор проектных предложений по строительству новых СИЗО в Киеве и Львове. Они будут построены во Львовской области на базе Лычаковского исправительного центра №30 и в Киевской области в районе Ирпеня или Бучи. 

    Напомним, в конце прошлого года генеральный прокурор Юрий Луценко проинспектировал несколько колоний. Глава ГПУ позже признался, что условия содержания заключенных шокировали его.  

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