Заседание СБ ООН по ситуации в Донбассе

В ООН располагают информацией о гибели четырех мирных граждан в результате обострения ситуации на востоке Украины, сообщил помощник генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман.

В четверг Совет Безопасности ООН проводит заседание по ситуации на востоке Украины. Ранее стало известно о резком обострении ситуации в Донбассе. Украинские военные заявили, что ополченцы пытались штурмовать их позиции в районе Авдеевки. Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения.

"Есть сообщения о жертвах среди гражданского населения, в том числе, по меньшей четырех смертях с момента эскалации ситуации 20 января и тяжелых потерях среди сражающихся с обеих сторон", — заявил Фелтман.

Он отметил, за все время конфликта погибли почти 10 тысяч человек, 23 тысячи получили ранения. Из погибших более 2 тысяч человек — мирные жители.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.