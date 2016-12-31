СБ ООН единогласно принял резолюцию по прекращению огня в Сирии

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. Совет Безопасности ООН единогласно принял в субботу предложенную Россией и Турцией резолюцию в поддержку прекращения огня в Сирии.

Сирийская армия и вооруженные группировки согласились соблюдать режим прекращения огня на всей территории Сирии с полуночи 30 декабря.

Соглашение исключает террористические группировки "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство".

Ранее глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини заявила, что ряд двусторонних переговоров по постконфликтному будущему Сирии пройдут в январе в Брюсселе, а весной ЕС организует донорскую конференцию.