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СБ ООН единогласно принял резолюцию по прекращению огня в Сирии

Тема:

Освобождение Сирии (22)

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Согласно информации, армия Сирии и вооруженные группировки согласились соблюдать режим прекращения огня с полуночи 30 декабря. Соглашение исключает террористические группировки "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство".
Заседание Совета Безопасности ООН
Постоянное представительство Украины в ООН

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. Совет Безопасности ООН единогласно принял в субботу предложенную Россией и Турцией резолюцию в поддержку прекращения огня в Сирии.

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Сирийская армия и вооруженные группировки согласились соблюдать режим прекращения огня на всей территории Сирии с полуночи 30 декабря.

Соглашение исключает террористические группировки "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство".

Ранее глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини заявила, что ряд двусторонних переговоров по постконфликтному будущему Сирии пройдут в январе в Брюсселе, а весной ЕС организует донорскую конференцию.

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