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Украина поддержала резолюцию СБ ООН по Сирии

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Освобождение Сирии (23)

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По заявлению постоянного представительства Украины при ООН, лля установления "режима тишины" в Сирии необходим определенный уровень доверия между сторонами.
Заседание Совета Безопасности ООН
REUTERS Carlo Allegri

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. Украина поддержала резолюцию Совета безопасности ООН по Сирии, сообщает в Тwitter постоянное представительство Украины при ООН. 

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Делегация объясняет мотивы голосования одной причиной − "из-за акцента документа на режиме прекращения огня", так как Украина поддерживает попытки положить конец кровопролитию и облегчить страдания сирийского народа. 

"Для установления "режима тишины" необходим определенный уровень доверия между сторонами" − сообщили в представительстве. Україна проголосувала "за" резолюцію Ради Безпеки #ООН про припинення вогню в Сирії. 

Перемирие в Сирии довольно хрупкое, так как поступают сообщения о продолжающихся боевых действиях.

Ранее сообщалось, что Совет Безопасности ООН единогласно принял в субботу предложенную Россией и Турцией резолюцию в поддержку прекращения огня в Сирии.

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