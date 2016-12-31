Украина поддержала резолюцию СБ ООН по Сирии

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. Украина поддержала резолюцию Совета безопасности ООН по Сирии, сообщает в Тwitter постоянное представительство Украины при ООН.

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Делегация объясняет мотивы голосования одной причиной − "из-за акцента документа на режиме прекращения огня", так как Украина поддерживает попытки положить конец кровопролитию и облегчить страдания сирийского народа.

"Для установления "режима тишины" необходим определенный уровень доверия между сторонами" − сообщили в представительстве. Україна проголосувала "за" резолюцію Ради Безпеки #ООН про припинення вогню в Сирії.

— UKR Mission to UN (@UKRinUN) 31 декабря 2016 г.

Перемирие в Сирии довольно хрупкое, так как поступают сообщения о продолжающихся боевых действиях.

Ранее сообщалось, что Совет Безопасности ООН единогласно принял в субботу предложенную Россией и Турцией резолюцию в поддержку прекращения огня в Сирии.